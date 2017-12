87 de copii din Albeşti s-au distrat pe litoral

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a oferit ieri celor 87 de copii de la şcolile de pe raza comunei Albeşti o zi pe care cu greu o vor uita. În cadrul Programului “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, demarat la iniţiativa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, cei 87 de elevi de la şcolile din Albeşti, Cotu Văii, Arsa şi Vîrtop au vizitat Delfinariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii şi au avut ocazia să vadă staţiunea Mamaia de la înălţime, în cadrul plimbării cu telegondola. Cel mai aşteptat moment a fost, bineînţeles, programul din parcul de distracţii Aqua Magic. Ionuţ Brăgan, de 9 ani, din Albeşti, a declarat că ziua petrecută la obiectivele din Constanţa nu o va uita niciodată: “Mi-a plăcut foarte mult la Aqua Magic. A fost frumos şi la Delfinariu, unde am văzut focile. Pînă acum nu am fost niciodată la Constanţa. M-a impresionat foarte mult şi plimbarea cu telegondola, şi cînd am văzut parcul de distracţii de la Aqua Magic, abia aşteptam să ajung aici”. După aventura de la Aqua Magic, cei 87 de copii au participat la spectacolul pentru copii oferit de Primăria Constanţa în staţiunea Mamaia. Cadrele didactice care au însoţii copiii au afirmat că un astfel de program precum cel demarat de CJC este binevenit, excursia fiind foarte aşteptată de toţii copiii. Pe lîngă distracţie, copiii au beneficiat şi de toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai Primăriei comunei Albeşti asigurîndu-le băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, ei au primit de la CJC tricouri colorate, cu însemnele programului.