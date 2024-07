9 lucruri mai putin cunoscute despre Dubai

Ascensiunea fulminanta a Dubaiului de la un mic sat de pescari pana la unul dintre cele mai dezvoltate si mai impresionante orase ale lumii este o poveste uimitoare.

Intr-un interval de timp relativ scurt, aceasta mica oaza inconjurata de desert s-a transformat intr-o destinatie care atrage turisti din intreaga lume si are o populatie stabila de peste 3 milioane de locuitori.

In continuare iti prezint cateva lucruri interesante si poate mai putin stiute despre Dubai care ti-ar putea starni si mai mult interesul pentru a vizita si tu acest oras al viitorului:

1. Orasul Dubai este mai vechi decat ai crede

In timp ce Emiratele Arabe Unite au luat fiinta oficial in data de 2 decembrie 1971, bazele orasului Dubai exista de peste 140 de ani.

De fapt, Dubai a luat nastere in 1833 ca un mic sat pescaresc, pe cand aproximativ 800 de membri ai tribului Bani Yas au sosit aici si au pus bazele unei mici comunitati.

In doar 100 de ani, populatia a crescut rapid de la 800 de locuitori pana la peste 20.000, depasind numarul de 3 milioane in 2022.

2. Jocurile de noroc sunt interzise in Dubai

Daca esti atras de jocurile de noroc si planuiesti sa te rasfeti in Dubai, trebuie sa te reorientezi din pacate spre alte destinatii, deoarece in acest oras activitatea de jocuri de noroc este strict interzisa.

De fapt, nu doar in Dubai sunt interzise jocurile de noroc, ci oriunde in Emiratele Arabe Unite.

Guvernarea din Emiratele Arabe Unite este sub patronajul strict al legii islamice, iar potrivit acesteia jocurile de noroc reprezinta un pacat destul de mare si prin urmare sunt interzise.

Nu vei gasi nicio casa de pariuri si niciun cazinou stradal si nu vei putea accesa nici site-uri cu pacanele ca la aparate online, toate acestea fiind lucruri ilegale pe teritoriul Dubaiului.

3. Celebrul zgarie-nori Burj Khalifa avea initial alta denumire

Burj Khalifa este un zgarie-nori impresionant, fiind momentan cea mai inalta cladire din lume si cea mai frumoasa din Dubai. Cu toate acestea, in timpul constructiei sale, avea alta denumire - Burj Dubai.

Cu toate acestea, proprietarii au decis sa inlocuiasca denumirea cu Burj Khalifa, chiar in timp ce proiectul era inca in constructie. De ce au ales sa faca asta? In onoarea presedintelui Emiratelor Arabe Unite, Seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Schimbarea denumirii turnului cu numele seicului a avut loc ca un omagiu pentru faptul ca acesta a donat 25 de miliarde de dolari catre Dubai dupa criza financiara din 2008, bani care au fost investiti in proiectele locale.

4. Petrolul si apa au aproximativ aceleasi preturi

Un lucru extrem de rar intalnit la nivel mondial, petrolul si apa sa aibe aproximativ aceleasi preturi. Fiind vorba despre o locatie bogata in resurse petroliere, in Dubai vei gasi petrol la pret similar cu cel al apei imbuteliate de consum.

Spre exemplu, in luna ianuarie 2023, pretul unui litru de combustibil era de 2.60 AED pentru motorina standard, in timp ce pretul unei ape de consum ceva mai calitativa era de 2 AED.

5. Dubai a primit 339 de nominalizari in Cartea Recordurilor Guiness

In acest moment, Dubaiul are 339 de mentiuni in Guiness Book, incepand de la cunoscutele distinctii pentru cea mai inalta cladire, cea mai mare fantana arteziana (The Palm Fountain), dar si cel mai mare terminal de zboruri.

Cateva recorduri mai inedite sunt acordate pentru cea mai rapida masina de politie inca in folosinta, cel mai mare numar de diamante pe o sticla de parfum, cel mai mare numar de oameni care au sarit cu parasuta simultan, dar si pentru cea mai lunga transmisie radio subacvatica.

6. In Dubai este cea mai scumpa flota auto de politie

Majoritatea masinilor de politie din Dubai sunt modele Nissan. Cu toate acestea, politia din acest oras are si cateva masini de lux foarte scumpe.

Una dintre ele este si cea mai rapida masina de politie, Bugatti Veyron, care a primit si o mentiune in Cartea Recordurilor pentru acest lucru.

Pe langa acest model, in flota auto a politiei din Dubai se mai gaseste si un Lamborghini Aventador modificat, un Mercedes AMG GT 63S, un Bentley Continental GT, un Ferrari FF, un Aston Martin One 77, dar si un Mercedes-Benz Brabus G-Wagon.

Nu cred ca mai exista alt oras in lume care sa se poata lauda cu asemenea modele de masini in dotarea politiei.

7. In Dubai nu platesti impozit pe venituri pe persoana fizica

Un alt motiv pentru care miliardarii lumii prefera Dubaiul este ca aici nu vei plati impozite si taxe pe venituri realizate in calitate de persoana fizica.

Rezidentii de aici sunt scutiti de foarte multe taxe care se practica in mod curent in alte capitale, motiv pentru care locuitorii au o viata mult mai relaxata si mai lipsita de griji.

Din acest punct de vedere, Dubai a devenit rapid un fel de paradis fiscal pentru multi oameni de afaceri din intreaga lume.

8. In Dubai sunt ATM-uri care distribuie aur

Aproximativ 40% din cantitatea de aur la nivel mondial provine de aici, deci este lesne de inteles ca in Emiratele Arabe Unite exista foarte mult aur.

Daca vrei sa cumperi aur, o poti face chiar de la ATM-urile locale. Exista doua astfel de unitati, una in Dubai Mall si cealalta in Atlantis.

9. Robotii sunt folositi in cele mai amuzante scopuri

Nu este de mirare ca un oras atat de avansat tehnologic foloseste multi roboti.

Daca nu stiai, robotii sunt folositi inclusiv pe post de jochei in cursele de camile, un lucru inedit si care demonstreaza inca o data opulenta seicilor arabi.