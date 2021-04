9 tone de substanțe periculoase pentru mediu, descoperite în poliţiştii de frontieră constănţeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu Constanţa, au descoperit, în Portul Constanţa Sud Agigea, un automărfar încărcat cu butelii gaz floururat, sosit din Turcia.



În data de 11.03.2021, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa, în baza unor informații, au efectuat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, un control în Portul Constanţa Sud Agigea, asupra mărfurilor dintr-un automarfar, sosit din Turcia.



În urma controlului, au fost descoperite 1.300 butelii ce conţin 9 tone gaze periculoase pentru mediu, cu potenţial distrugător asupra stratului de ozon, substanţe care sunt interzise pe teritoriul României şi al Uniunii Europene.



Buteliile cu gaz, în valoare de aproximativ 900.000 lei, împreună cu ansamblul rutier, au fost sigilate de către autorităţile vamale, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii detransportul şi tranzitul de substanţe şi preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.