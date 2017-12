90 de poeţi scriu despre „România din suflet”

O antologie de versuri patriotice, „România din suflet”, va fi lansată la Cercul Militar Constanţa, pe data de 23 octombrie, cu începere de la ora 17.00. Este vorba despre un volum omagial închinat împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, care reuneşte creaţiile a 90 de poeţi români din ţară şi diaspora. Realizatorii acestei cărţi speciale, care au făcut şi selecţia poeziilor, sînt scriitorii Ana Ruse, Laura Văceanu şi Valeriu Cuşner. Aceştia dedică volumul „celor cu inima română, indiferent de pregătirea lor profesională, indiferent de consacrarea lor literară pe plan naţional sau internaţional”. La apelul realizatorilor cărţii, lansat prin internat, au răspuns numeroşi poeţi români din aproape toate judeţele ţării, dar şi din diferite colţuri ale lumii, din Statele Unite ale Americii, Canada, Franţa, Italia, Ucraina, Siberia sau Republica Moldova. Creatorii de versuri sînt prezenţi în paginile antologiei „România din suflet” cu cîte două sau trei poezii, fiecare cîntînd în registrul propriei sensibilităţi dragostea pentru ţara natală şi pentru marele eveniment de la 1 Decembrie 1918.

„Criteriile de selecţie au constat mai mult în bunul simţ al celor care şi-au exprimat dragostea pentru acest mare eveniment şi mai puţin în valoarea literară a creaţiilor lor. Am avut marea satisfacţie că am selecţionat poeziile unor autori care abia acum au debutat prin acest volum, chiar şi ale unor copii care şi-au exprimat primele gînduri în versuri, alături de multe nume consacrate care ne-au onorat“, a subliniat unul dintre realizatorii antologiei, Valeriu Cuşner. Printre cei care semnează în volum se numără: Paraschiva Abutnăriţiei din Vatra Dornei, Elena Agiu-Neacşu din Rîmnicu Vîlcea, Guner Akmolla, Aledin Amet şi Paul Andreescu din Constanţa, Cornelia Atanasiu din Bucureşti, Sorina Berghi din Republica Moldova, Cidem Narcis Brăslaşu din Constanţa, Ionuţ Caragea din Montreal – Canada, Ştefan Cucu, Valeriu Cuşner, Adrian Doxan, Ion Faiter – Constanţa, Amelia Magori, Alina Pena – New Jersey (Statele Unite ale Americii), Ion Roşioru – Hîrşova, Ana Ruse, Laura Văceanu, Geo Vlad – Constanţa şi mulţi alţii. „Vremurile s-au schimbat, multe glasuri au amuţit, uneori curajul s-a diminuat, timpul eroizării a cam trecut; realitatea lumii noastre alte semne poartă, dar nu trebuie să păşim cu fruntea plecată în Europa, ci să ne păstrăm mîndria de a fi români, să nu purtăm hainele altora considerîndu-le superioare, mai frumoase sau mai curate ca ale noastre. Să încercăm să punem pe taraba de valori a istoriei marile noastre frumuseţi, iar preţul devenirii noastre să încununeze brandurile care ne vor face cinste”, a precizat în prefaţa volumului poeta Ana Ruse, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea. Cartea „România din suflet” a apărut la editura Boldaş.