Ministerul Apărării a publicat un anunţ de intenţie pentru achiziţionarea de \"echipamente de război electronic EW\" pentru aeronavele de tip C130, costul estimat, fără TVA, fiind de 90 de milioane de lei. Potrivit anunţului, Ministerul Apărării îşi propune să achiziţioneze o serie de produse, locul principal de livrare sau de executare fiind România. Surse militare spun că ministerul ar dori să achiziţioneze echipament de protecţie radioelectronică, dar informaţii detaliate nu pot fi făcute publice. Aceleaşi surse nu au putut preciza dacă suma de 90 de milioane de lei ar proveni din credite sau din fonduri bugetare. Data prevăzută în anunţ pentru începerea procedurilor de atribuire este 3 august însă contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice. Potrivit anunţului de intenţie, contractul va fi unul multianual şi nu se va înscrie în vreun proiect sau program finanţat din fonduri comunitare. Forţele Aeriene au în dotare, în prezent, cinci avioane de tip C-130 Hercules, dar nivelul funcţional al acestora este, potrivit MAp, secret. Unul dintre programele strategice de înzestrare desfăşurate de MAp vizează înlocuirea actualelor avioane de tip C-130 Hercules cu aeronave de tip C 27 J Spartan, de la Alenia. Livrarea primului avion Spartan a fost însă amînată de mai multe ori. Noile aeronave de transport vor înlocui avioanele de producţie sovietică AN24 şi AN26 din dotarea Armatei române, urmând să fie folosite împreună cu avioanele C 130 Hercules.