90% din magazinele de la colţul străzii lucrează la negru

9 din 10 magazine care funcţionează la colţ de stradă lucrează la negru, dar autorităţile le controlează şi amendează doar pe cele fiscalizate, a declarat, ieri, Sorin Minea, preşedintele Romalimenta. \"În retail din zece magazine pe care le vedeţi la colţul străzii, unele dintre ele chiar civilizate, nouă lucrează la negru. Niciun inspector nu intră în ele. Intră în al zecelea, care e fiscalizat şi îl caută dacă are temperatură, dacă nu cumva un vânzător nu şi-a tăiat unghia stângă de la mâna dreaptă, deci îl găseşte cu ceva şi-i trage o amendă\", a spus Minea, la conferinţa \"Food Retail in Romania: Opportunities&Challenges\", organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Agenţia Mediafax. Preşedintele Romalimenta a completat că amenda primită de comerciant \"se duce în preţ\", pentru că nu există cineva care aduce bani de acasă. Minea crede că dicuţiile potrovit cărora dacă se reduce TVA va creşte profitul comercianţilor sunt false. \"Putem să-l controlăm şi să scoatem la suprafaţă comercianţii corecţi. Cel nefiscalizat este primul care măreşte preţurile, pentru că nu are un plan de afaceri şi nu-l va avea niciodată. El măreşte preţurile pentru că a crescut TVA, chiar dacă n-a plătit niciodată TVA. Statul român controlează cu obstinaţie numai firmele legale şi cele care nu fac evaziune fiscală\", a spus Minea. El a mai afirmat şi că restaurantele cumpără alimente cu factură \"al naibii de puţin\".