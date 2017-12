90% din români se declară afectaţi de criză

Aproape 9 români din 10 se declară afectaţi de criza economică internaţională, cea mai mare proporţie la nivel european, potrivit unui studiu Transatlantic Trends, realizat de GMF. SUA şi Obama: 58% susţin o conducere puternică din partea SUA în chestiunile internaţionale, iar Obama este susţinut de 64%, cu 14% mai puţin decât media europeană. Relaţiile UE-România: 70% dintre români spun că UE ar trebui să aibă şi ea un leadership pe plan internaţional, iar 63% cred că aderarea la Uniune a fost un lucru bun pentru economia ţării. Economia: 57% dintre români vor ca SUA să aibă rolul principal în gestionarea economiei internaţionale, 70% vor ca şi UE să aibă un astfel de rol.. 89% dintre români - cea mai mare proporţie la nivel european, cu 29 puncte peste media europeană- au spus că ei sau familiile lor au fost afectaţi de criza economică. Afganistan: 58% aprobă strategia lui Obama în Afganistan, cu 9% peste media UE. 44% ar dori începerea retragerii în 2011, dar numai dacă vor fi întrunite condiţiile pentru acest lucru. Noile puteri: românii, 67%, au cea mai favorabilă percepţie cu privire la China, la nivel european. În opinia lor, 44% cred că această ţară are un rol pozitiv în economia globală. 46% au o părere favorabilă şi despre India. Turcia: 43% dintre români sunt de părere, pentru al cincilea an consecutiv, că aderarea Turciei la UE ar fi un lucru pozitiv. În această privinţă, România este singurul stat din Uniune unde s-a desfăşurat studiul în care proporţia este atât de mare. România estesingura ţară din Uniune în care cetăţenii cred că Turcia are destule valori comune cu Occidentul pentru a face parte din această zonă. La modul general, Barack Obama este văzut în continuare mai pozitiv în Europa decât în SUA, dar continuă să fie mai popular decât a fost vreodată George W. Bush în cele 11state europene din studiu. 78% dintre europeni apobă gestionarea afacerilor internaţionale de către Obama, dar mai puţin de jumătate au răspuns pozitiv când au fost întrebaţi precis despre dosarul afgan şi iranian, Majoritatea americanilor susţin politicile lui Obama faţă de Rusia, schimbarea climatică, Afganistan şi Iran, dar în privinţa Orientului Mijlociu, mai puţin de jumătate îl susţin. NATO rămâne o alianţă populară. Toate statele din studiu au trupe în Afganistan, iar SUA sunt în continuare singura ţară în care o uşoară majoritate, 51%, sunt optimişti în legătură cu stabilizarea situaţiei din Afganistan, Doar 23% dintre respondenţii UE sunt optimişti. Anul acesta, 62% dintre europeni şi 77% dintre americani susţin pregătirea NATO în a acţiona în afara Europei pentru a-şi apăra membrii. Majoritatea respondenţilor din UE cred că Turcia nu are suficiente valori comune pentru a fi parte din Occident. În 2004, 73% dintre turci spuneau că aderarea la UE ar fi bună, dar susţinerea a scăzut la 38%. 48% dintre turci nu sunt îngrijoraţi de ambiţiile nucleare ale Iranului, spre deosebire de 79% dintre europeni şi 86% dintre americani. Proporţia turcilor care spun că ţara lor ar trebui să aibă o cooperare mai strânsă cu ţările din Orientul Mijlociu pe chestiunile internaţionale s-a dublat faţă de 2009. În privinţa economiei, europenii privesc spre Washington pentru ajutor, parţial datorită popularităţii lui Obama. 29% dintre americani şi 31% dintre europeni cred că gestionarea problemelor economice internaţionale ar trebui să fie o prioritate pentru liderii din SUA şi Europa, economia devansând terorismul, schimbarea climatică sau Orientul Mijlociu. Studiul a fost efectuat în SUA şi ţări europene şi au fost chestionaţi mai mult de 13.000 de oameni. Pentru al optulea an consecutiv, respondenţii au fost întrebaţi despre ameninţările globale, obiectivele politicii externe,conducerea mondială şi instituţiile multilaterale. Ţările europene chestionate: Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Turcia, România şi Bulgaria.