90% dintre copiii cu cancer s-ar vindeca

Aproximativ 500 de copii se îmbolnăvesc de cancer în fiecare an, iar 90% dintre ei s-ar putea vindeca, dacă ar ajunge la timp la medic, dar, din păcate, numai 59% dintre ei reuşesc să supravieţuiască maladiei, a declarat medicul Monica Dragomir, de la Institutul Oncologic Bucureşti. Medicul oncolog a explicat, ieri, în contextul proiectului \"Zâmbet pentru viitor\", o şansă în plus pentru bolnavii de cancer, şi odată cu lansarea campaniei \"Poţi şi tu\", că şansele de a se vindeca ale copiilor care se îmbolnăvesc de cancer sunt irosite pentru că ajung prea târziu la centrele specializate, \"atunci când boala este prea avansată pentru a fi învinsă, şi câteodată, pentru că din teamă şi disperare, familiile resping sau abandonează tratamentul de specialitate, sperând în remedii miraculoase\". Medicul a arătat că, în ciuda progreselor notabile realizate în România referitoare la tratarea copiilor bolnavi de cancer, rezultatele sunt inferioare celor obţinute în ţările dezvoltate. \"Motivul principal al aceste diferenţe este diagnosticul în stadii avansate în peste 60% din cazuri, când tratamentul nu mai poate obţine vindecarea. Cancerul la copil este rar, comparativ cu cel la adult. În fiecare an, în România apar în medie, zece cazuri noi la 100.000 de copii. Cancerul este a doua cauză de deces la adult, dar şi la categoria de vârstă 5-14 ani, în ţările dezvoltate\", a mai spus medicul. Boala îi determină pe copii să se izoleze, de aceea tineri care au trecut prin această suferinţă s-au înscris voluntari în campania naţională \"Poţi şi tu\", al cărei scop este sprijinirea morală a copiilor cu cancer. Astfel, membrii Asociaţiei Little People şi Clubul Temerarilor, tineri supravieţuitori de cancer, merg în spitalele unde sunt chemaţi de medici pentru a face cunoştinţă cu cei de care îi leagă aceeaşi suferinţă - cancerul. Chiar dacă mulţi s-au vindecat, ei cred că numai fiind alături de cei suferinzi îi pot ajuta să învingă boala, pentru că adolescenţii sunt mai apropiaţi de cei de vârsta lor decât de familie\", a explicat Katie Rizvi, vicepreşedintele Asociaţiei Little People.