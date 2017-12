90% dintre fermieri îşi vor sacrifica animalele

Dacă nu vor fi acordate subvenţiile pe cap de animal pentru ovine şi caprine pînă la 31 decembrie, circa 6,5 milioane de capete vor fi sacrificate, România urmînd să treacă prin cea mai mare criză din sectorul zootehnic după 1989, a declarat preşedintele Agrostar, Niculae Ştefan. “6,5 milioane de capete vor fi sacrificate dacă nu se vor acorda subvenţiile, pentru că aceşti bani rezolvă problema furajării animalelor în perioada de iarnă. Deci dacă banii nu vor veni pînă la 31 decembrie, vom avea cea mai mare criză din sectorul zootehnic după 1989”, a spus Niculae Ştefan. Preşedintele Agrostar a spus că 90% dintre fermierii îşi vor sacrifica animalele, dacă nu vor primi banii. „Cei 44 de lei înseamnă foarte puţin dacă ţii cont de cîţi bani este nevoie pentru a creşte un animal un an de zile, dar într-un an de criză, cînd preţul laptelui a scăzut dramatic, cînd preţul lînii aproape că nu mai există şi cînd carnea nu mai are preţ, statul ar trebui să aibă responsabilitatea acestui sector şi să acorde aceşti bani”, a adăugat Ştefan. Circa 300 de fermieri au pichetat, miercuri sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cerînd acordarea subvenţiei de 44 lei pentru pe cap de animal pentru ovine şi caprine. De asemenea, aproximativ 1.000 de crescători de taurine au protestat în faţa sediului Ministerului Finanţelor Publice. Preşedintele Federaţiei Agrostar, Niculae Ştefan, a declarat că fermierii nu acceptă soluţiile propuse de ministrul de resort şi de preşedinţie, urmînd să fie luată o decizie la nivelul Federaţiei privind continuarea acţiunilor de protest.