900 de scurtmetraje primite pentru competiţa Anim\'est

Competiţia ediţiei de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim\'est, care se va desfăşura între 5 şi 14 octombrie, în Bucureşti, include cinci tipuri de animaţie, produse în ţări precum Republica Cehă şi Japonia. Cele cinci lungmetraje vor aduce în competiţie tot atâtea tipuri de animaţie, trecând prin rotoscoping, anime, 3D şi animaţie stop-motion cu păpuşi, iar zecile de scurtmetraje din celelalte două competiţii internaţionale vor electriza cele nouă zile de festival.

Anul acesta, Anim\'est a stabilit un record de scurtmetraje primite pentru competiţia internaţională - 900 de propuneri. Cele 45 de scurtmetraje selecţionate în competiţia internaţională reprezintă un amestec între cele mai frumoase poveşti şi cele mai diversificate stiluri de animaţie, de la stop motion la 3D şi CGI (computer graphic imagery). Din ţări cu tradiţie în animaţie ca Franţa şi Japonia şi până în Etiopia, trecând prin Spania, Marea Britanie, Germania, Olanda, Norvegia, Letonia, Rusia, Austria, Belgia, Polonia, China, Noua Zeelandă, Australia, Chile, Mexic şi Iran, a şaptea ediţie Anim\'est va fi cu siguranţă un amestec plin de culoare şi energie din toate colţurile lumii.

La lungmetraj, în competiţie vor intra cinci filme: „Alois Nebel\" - regia Tomas Lunak (Republica Cehă), „Fat, Bald, Short Man\" - regia Carlos Osuna (Columbia-Franţa), „Children Who Chase Lost Voices from Deep Below\" - regia Makoto Shinkai (Japonia), „Daddy I\'m a Zombie\" - regia Ricardo Ramon şi Joan Espinach (Spania), precum şi „Selkirk, the real Robinson Crusoe\" - regia Walter Tournier (Uruguay, Argentina, Chile).

Competiţia filmelor studenţeşti numără 32 de titluri din Marea Britanie, Elveţia, Belgia, Danemarca, Norvegia, Estonia, Finlanda, Cehia, Slovacia, Croaţia, Canada, China, Iran şi Israel.

Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Anim\'est, membru al reţelei paneuropene Cartoon, este organizat de Asociaţia Este\'n\'est, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, programului Media al Uniunii Europene şi al Ogilvy.