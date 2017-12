92,5% like-uri pentru “Mazăre contra inspectorii Elenei Udrea”

Imaginile în care primarul Constanţei, Radu Mazăre, dă afară din Primărie inspectorii Direcţiei Regionale a Inspectoratului de Stat în Construcţii Constanţa, fac carieră pe internet. Amintim că subalternii Elenei Udrea au încercat marţi să verifice legalitatea amplasării a două corturi din care era distribuit ceai cald protestatarilor din faţa Prefecturii Constanţa. „Oamenii protestează de foame şi pe voi vă interesează dacă au autorizaţie pentru corturile la care se distribuie ceai? Să vă fie ruşine! (...) Ieşiţi afară, slugoilor!”, s-a răstit primarul la inspectori. Postat pe youtube, filmuleţul de aproape trei minute adunase până aseară aproape 135.000 de vizionări. Mai mult, 92,5% dintre cei care şi-au exprimat părerea despre cele întâmplate în imagini s-au declarat de acord cu atitudinea primarului Constanţei. „Uite un primar care nu pupă în fund PDL-ul şi care are un cuvânt de spus împotriva Puterii. Tot respectul pentru Radu Mazăre!”, spune unul dintre cei care au comentat imaginile. „Luaţi video-ul ăsta ca pe o lecţie de atitudine. Plus că inspectorii ăia se vede că veniseră cu mâna goală, n-au avut niciun contraargument, nimic pe care să se bazeze. Or, când eşti autorizat de cineva să verifici ceva, poate să fie şi biroul lui Barack Obama, îl verifici, pentru că eşti autorizat şi ai ordin. Grasul ăla, directorul direcţiei de cutare, reflectă cel mai bine tipologia de oameni din funcţiile cheie ale administraţiei publice: slab, nepregătit, neconvingător, incult. Numai bine”, spune un altul.