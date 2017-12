Din cauza discrepanţelor apărute între raportările dealerilor şi înregistrări, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) au decis să realizeze analizele statistice lunare în conformitate cu numărul de înmatriculări. „Din cauza unui volum mare de unităţi reexportate, analizele statistice relevă o diferenţă mare între înmatriculări şi vânzări, ceea ce duce la distorsionarea informaţiilor legate de piaţa reală\", au spus reprezentanţii APIA. Aproape 40% dintre cele 212.000 maşini second hand vândute în România anul trecut au o vechime de peste zece ani, iar 95% din comerţul cu maşini rulate este nefiscalizat, a declarat preşedintele APIA, Ernest Popovici. El a adăugat că, din totalul vehiculelor second hand, 37% este mai vechi de zece ani. Preşedintele APIA a tras atenţia asupra faptului că mulţi asigurători îşi direcţionează clienţii pentru repararea maşinilor către service-uri neautorizate. „Una dintre portiţele de scăpare a dealerilor de faliment o reprezintă afacerile de after service. În 2009, această activitate a fost afectată de tendinţa societăţilor de asigurări de a direcţiona clienţii către service-uri neavizate\", a arătat Ernest Popovici. Totodată, reprezentantul APIA s-a arătat îngrijorat de acordul care urmează să fie semnat în câteva săptămâni între Uniunea Europeană şi Coreea de Sud, care prevede schimburi comerciale cu taxe reduse. „Piaţa locală ar putea fi afectată de acordul de liber schimb, în condiţiile în care Coreea de Sud a exportat 730.000 de unităţi în Uniunea Europeană, iar în sens invers, numărul maşinilor livrate a fost de puţin peste 20.000. O reducere de 10% a taxelor la maşinile coreene ar duce la ieftinirea cu circa 1.000 euro per unitate\", a mai arătat preşedintele APIA. În 2008, vânzările de maşini rulate a crescut cu aproape 150%, la un nivel record, de peste 300.000 de maşini. În ceea ce priveşte maşinile noi din 2009, vânzările s-au diminuat cu 52%, la 130.193 de maşini.