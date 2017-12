950 de încercãri pentru carnetul de conducere

O femeie din Coreea de Sud, în vârstă de 68 de ani, a reuşit să treacă de examenul scris pentru permisul de conducere după a 950-a încercare, când a reuşit să completeze corect peste 60% din întrebările chestionarului-test. Femeia a cheltuit, de-a lungul timpului, peste 4.600 de dolari pentru a da examenele pentru permisul auto. Oficialii autorităţii responsabilă cu acordarea permiselor auto din Jeonju, localitate situată la 210 kilometri sud de Seul, au declarat că femeia a venit la examen aproape zilnic, începând din aprilie 2005. Ea mai are însă de trecut testul de şofat înainte de a lua efectiv permisul. ”Mă simt aşa de ruşinată de faptul că am picat testul de atât de multe ori, dar pur şi simplu nu am putut renunţa”, a povestit femeia. ”Cei patru copii ai mei au fost extrem de încântaţi că am trecut, în cele din urmă, de testul scris”, a adăugat aceasta.