97 de apartamente pentru tineri în 2010

CREDIT IPOTECAR. Proiectul construcţiei de locuinţe pentru tinerii din Năvodari a prins contur la finele anului trecut, când administraţia locală a demarat deja construcţia a 33 de apartamente. „După cum am promis, construcţia de locuinţe a început deja la Năvodari, chiar dacă timp de 20 de ani aici nu s-au construit niciun fel de locuinţe de către administraţia locală. În 2009 am început din fonduri proprii construcţia a 33 de apartamente pe care le vom vinde tinerilor din Năvodari pe credit ipotecar la cel mai mic preţ - 387 euro/mp - preţ în care este inclus şi TVA-ul. După finalizare, fiecare apartament va fi dotat, cel puţin, cu o măsuţă şi un televizor color, pe lângă dotările standard de calitate: parchet, gresie, faianţă, geamuri termopan, instalaţii electrice şi sanitare de cea mai bună calitate“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Supus dezbaterilor în Consiliul Local încă de acum trei ani, proiectul de construire de locuinţe care să fie vândute cu credit ipotecar de către Primărie a zăcut în sertarele fostei administraţii locale, fără ca nimic să facă ceva în sensul punerii în aplicare a proiectului. Motivul, nu existau suficiente cereri, cu toate că era o perioadă de vârf imobiliar. Între timp, proiectul a fost modificat, reevaluat şi pus în aplicare, astfel încât termenul de finalizare a celor 33 de locuinţe va fi în vara acestui an. „În momentul de faţă, apreciez că lucrările sunt deja efectuate în proporţie de 20% şi se lucrează în ritm alert. Costul lucrărilor ajunge la aproximativ 24 de miliarde lei vechi, bani care sunt alocaţi din bugetul propriu, pe care îi vom recupera de la cei care vor cumpăra aceste locuinţe“, a mai spus Matei.

ANL. A doua componentă a locuinţelor ce se vor construi la Năvodari pentru tineri vizează amenajarea de apartamente care vor fi închiriate în sistem ANL. Potrivit afirmaţiilor primarului, în 17 noiembrie a avut loc licitaţia la Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru construcţia a 64 de apartamente ca locuinţe sociale pentru tineri în regim de închiriere. Cele 64 de apartamente se vor construi pe str. Pescăruş, lângă fabrica de pâine, conform spuselor edilului şef al localităţii. „Este vorba de două blocuri cu şapte nivele, şi care vor avea fiecare câte 32 de apartamente. Pentru aceste locuinţe, finanţarea este venită în totalitate de la Ministerul Dezvoltării şi Locuinţei şi are ca termen de finalizare anul în curs“, a afirmat Matei. În acest proiect, Primăria a pus la dispoziţie terenul şi asigură toate utilităţile necesare: apă, canalizare, curent electric şi gaze. Primarul a precizat că în proiectul tehnic a fost prevăzută dotarea cu centrale de apartament pe gaze, iar Primăria a mai plătit şi întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic în valoare de 750 milioane lei vechi. „Şi aici neprevăzutul poate fi doar factorul politic şi criza economică, pentru că de jumătate de an suntem obligaţi să luăm bani de la capitolul investiţii şi să îi mutăm pe capitolele sociale“, a adăugat Matei.