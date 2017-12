97 de arestaţi la domiciliu

Peste 1.200 de persoane au fost puse sub control judiciar şi 97 au fost arestate la domiciliu, în prima lună de la intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Penală, acestea aflându-se sub supravegherea poliţiştilor. Din 1 februarie, când au intrat în vigoare noile prevederi în materie procesual-penală, până la începutul lunii martie, poliţiştii au luat sub supraveghere 97 de persoane arestate la domiciliu, 1.190 aflate sub control judiciar şi alte 16 în cazul cărora instanţele au dispus control judiciar pe cauţiune, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române. În perioada 22-28 februarie, poliţiştii au luat sub supraveghere 384 de persoane, dintre care pentru 15 s-a dispus arestul la domiciliu, iar pentru ceilalţi 369, magistraţii au decis ca măsură preventivă controlul judiciar. Supravegherea persoanelor arestate la domiciliu sau aflate sub control judiciar se face de către cei aproximativ 500 de poliţişti de la Birourile de Supraveghere Judiciară. “La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, a fost elaborată o metodologie privind supravegherea persoanelor faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu, pentru aplicarea la nivel naţional, în mod unitar, a prevederilor legale”, a precizat sursa citată. Conform noului Cod de Procedură Penală, măsurile preventive sunt reţinerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, arestul la domiciliu şi arestarea preventivă.