97% din băncile româneşti vor da credite cu grad de îndatorare de peste 35%

Toate băncile româneşti, cu excepţia uneia de dimensiuni mici pe piaţă (cotă sub 1%), au respectat termenul limită şi au transmis pînă pe 6 octombrie, către banca centrală, noile norme interne de creditare a persoanelor fizice configurate la noul Regulament BNR privind limitarea riscului la creditele acordate populaţiei, a precizat directorul Direcţiei Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză. \"Am făcut deja scrisoarea pentru acea bancă, iar începînd de astăzi va acorda credite luînd în calcul un grad de îndatorare de 35%, aşa cum prevede noul regulament. Probabil că asta şi doresc\", a declarat Cinteză. Toate normele transmise în timp util sînt în curs de avizare la banca centrală. Potrivit noului regulament BNR, băncile vor calcula gradul de îndatorare la creditele acordate populaţiei pe baza unor venituri cu cel mult 20% peste cele declarate la Fisc, în anul anterior, şi nu doar în funcţie de adeverinţa de salariu sau alte documente, cum se proceda pînă în urmă cu o săptămînă. De asemenea, fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare se face diferenţiat pe categorii de clientelă, pe destinaţia creditului (credit de consum sau ipotecar), pe tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare, sau de indexare), de tipul de dobîndă, respectiv fixă sau variabilă şi comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanţiei. La determinarea gradului de îndatorare vor fi luate în considerare riscul valutar, riscul de rată a dobînzii, precum şi posibilitatea de majorare a costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli din administrare prevăzute în contract. Pînă în prezent, băncile cu norme proprii de creditare aplicau un grad maxim de îndatorare de 70% la veniturile nete, prin scăderea unor cheltuieli minime din totalul cîştigurilor clientului sau a familiei acestuia. Aplicarea tuturor coeficienţilor de risc va micşora nivelul maxim admis, dar din simulări a rezultat un grad de îndatorare peste 35%, cît vor aplica instituţiile de credit fără norme avizate. Dacă ţinem cont de simulări, vestea bună pentru români este că vor primi şi pe viitor credite cu grad maxim de îndatorare de peste 35%, însă sub 70% cît se accepta pînă la aplicarea noului Regulament BNR.