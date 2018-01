A 14-a ediţie a MTV Europe Music Awards

Cîntăreaţa canadiană Avril Lavigne a cîştigat cele mai multe premii la MTV Europe Music Awards, care s-a desfăşurat joi, la Munchen, Germania, gala fiind găzduită de rapperul american Snoop Dogg. Categoria Best Romanian Act a fost cîştigată de Andreea Bănică, iar marele perdant al ediţiei a fost Justin Timberlake, cu cele mai multe nominalizări, dar niciun premiu.

Primul trofeu acordat i-a revenit lui Nelly Furtado pentru albumul “Loose”. Artista, care a mărturisit că întotdeauna plînge cînd ia premii, a spus că trofeul înseamnă enorm pentru ea. Trupa originară din Germania Tokio Hotel a luat premiul Inter Act. “Nu vă puteţi imagina ce înseamnă pentru noi”, a spus solistul Bill Kaulitz. “Acum doi ani, cel mai important era că primul nostru single apărea în Germania. Acum sîntem aici, pe scenă cu artişti internaţionali”, a adăugat acesta mulţumind fanilor din întreaga Europă care i-au votat. Chiar dacă majoritatea cîştigătorilor au fost aleşi prin votul publicului, artiştii au avut propria secţiune, The Artists Choice. Cîştigătoare a fost Amy Winehouse, care şi-a luat premiul fără a spune nimic.

Piesa “Girlfriend” a lui Avril Lavigne a fost votată piesa care creează cea mai mare dependenţă (Most Addictive Track), iar piesa “D.A.N.C.E.” la categoria Solo şi s-a declarat fericită să accepte premiul pe care îl consideră o onoare. Artista a susţinut şi un recital în programul show-ului în care au cîntat şi Foo Fighters, care au fost şi coprezentatori ai galei, Mika, Tokio Hotel, Amy Winehouse, Will.I.am de la Black Eyed Peas şi Nicole Scherzinger de la Pussycat Dolls. Gazda show-ului a dirijat chiar un fragment din Simfonia a V-a de Beethoven, “în stilul Dogg” în semn de omagiu adus marilor compozitori germani.

Trupa americană 30 Seconds to Mars a cîştigat categoria Rock Out, iar solistul Jared Leto, care a urcat pe scenă pentru a-şi primi trofeul, a rugat publicul să-i fie complice într-o farsă pe care le-a făcut-o celorlalţi membri ai formaţiei. I-a sunat în direct, în California şi le-a spus că are veşti proaste: “Am pierdut premiul”. Apoi i-a pus pe speaker la telefon şi le-a spus că are şi veşti bune: “Am cîştigat premiul Rock Out”. Jared Leto, care este şi actor, a mulţumit prietenilor şi fanilor din întreaga lume, care definesc formaţia 30 Seconds to Mars. Linkin Park a fost desemnată trupa anului 2007, iar premiul Ultimate Urban, pentru scena urbană, care evoluează cel mai rapid, i-a revenit cîntăreţei Rihanna, pentru hitul “Umbrella”. Muse a cîştigat secţiunea Headliner, care a premiat artiştii cu cele mai bune show-uri live. Categoria New Sounds of Europe, la care finalistă a fost şi trupa românească Firma, a fost cîştigată de trupa Bedwetters din Estonia.