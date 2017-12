Constanţa va găzdui duminică, de la ora 9.30, a 25-a ediţie a Crosului Ziua Olimpică, întrecere organizată de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, DJST Constanţa, Academia Olimpică Română - Filiala Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Radio Vacanţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Instituţia Prefectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, CS Farul Constanţa, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Ovidius, Serviciul Poliţiei Rutiere, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Centrul Informaţional Telegraf - TV Neptun, sub deviza “Aleargă pentru sănătatea ta”.

„Crosul Olimpic a devenit o tradiţie nu doar la nivelul ANST, ci în primul rând la nivelul DJST. Este o acţiune generată de Ziua Olimpică, sărbătorită pe 23 iunie, pe care o organizăm alături de COSR, Academia Olimpică, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Radio Vacanţă şi partenerii tradiţionali, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Instituţia Prefectului”, a spus directorul executiv al DJST, Claudiu Teliceanu. „Sunt emoţionată, pentru că mă aflu din nou alături de colegii mei şi ne aşteaptă o vară specială, datorită desfăşurării Jocurilor Olimpice de la Londra. În plus, anul acesta este o ediţie specială a Crosului Olimpic, împlinindu-se 25 de ani de când Constanţa a găzduit această întrecere. Îmi amintesc că prima ediţie, desfăşurată în 1987, a fost câştigată de actualul director executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, alături de care am alergat şi eu, şi Ion Draica. De această dată nu o să mai alergăm, dar sper ca organizatorii să ne permită să fim toţi trei la start. Este un eveniment de tradiţie al Constanţei, iar eu iubesc spiritul olimpic, căruia îi datorez enorm”, a completat Elena Frîncu, reprezentantul COSR. „La Constanţa sportul este o religie, iar faptul că, an de an, la Crosul Olimpic se adună o mare de oameni, de toate vârstele, arată că cei care îl conduc au creat o dorinţă de mişcare, ceea ce reprezintă câştigul major al acestei întreceri”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism, Andrei Szemerjai.

TRASEU SCHIMBAT. Faţă de anii trecuţi, organizatorii au decis ca locul sosirii să fie schimbat. Astfel, cei 1.000 de iubitori ai sportului aşteptaţi la start vor pleca din faţa Sălii Sporturilor, urmând să alerge pe Bd-ul Tomis şi Bd-ul Mamaia, sosirea fiind programată în faţa sediului Radio Vacanţa din staţiunea Mamaia. „Traseul are aproximativ 4,5 km, iar pentru participanţi avem deja pregătite 800 de tricouri, care se vor da la start. Se va alerga pe traseul obişnuit până în dreptul Hotelului Parc, unde arbitrii îi vor îndruma pe alergători către sosire. Vor fi premiaţi simbolic primii trei clasaţi la feminin şi masculin, cel mai tânăr şi cel mai vârstnic participant, dar şi cea mai numeroasă familie care va ajunge la sosire. Totodată, primii 30 clasaţi la finalul crosului vor primi bilete la evenimentul susţinut de Dan Puric la Casa de Cultură, Conferinţă despre demnitate, Educaţie şi valori”, a spus Mihai Orzan, consilier sport DJST.