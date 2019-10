Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” din Constanța vă invită în perioada 27 octombrie - 24 noiembrie 2019, la cea de-a 45-a ediție a ”Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului”. Acest eveniment de tradiție cuprinde 13 reprezentații artistice (concerte simfonice, spectacole de opera si balet, recitaluri și o operetă) la care vor participa artiști de valoare atât din țară, cât și din străinătate.

PROGRAMUL FESTIVALULUI

——————————

Duminică, 27 octombrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

Concertul de deschidere al Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului

CARMINA BURANA - C. Orff

——————————

Dirijor - RADU CIOREI

Soliști - DANIEL POP București, LAURA EFTIMIE, DORU IFTENE

Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

Corul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”

Dirijor - INGA POSTOLACHE

——————————

Sâmbătă, 2 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

FORȚA DESTINULUI G. Verdi

——————————

Regia artistică, light design, scenariu - ALICE BARB

Scenografia - MARIA MIU

Soliști

AKIKO HAYAKAWA Japonia, RĂZVAN SĂRARU, CĂTĂLIN ȚOROPOC București, OREST PÎSLARIU București, LUCIA MIHALACHE, CONSTANTIN ACSINTE, MARIUS EFTIMIE, GABRIELA DOBRE, LAURENȚIU SEVERIN, IULIAN BRATU

Conducerea muzicală - KOICHI INOUE Japonia

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

——————————

Duminică, 3 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

FRUMOASA ȘI BESTIA P.I. Ceaikovski

——————————

Libretul: HORAȚIU CHERECHEȘ după GABRIELLE - SUZANNE BARBOT DE VILLENEUVE

Regia, Coregrafia, Light Design - HORAȚIU CHERECHEȘ

Scenografia - NATALIA KORNILOVA

Asistent coregrafie - MONICA CHERECHEȘ

Soliști

MIZUKI KUBOTA debut, RYAN BROWN debut, STEWARD DOUGLAS debut, DAIA KASHIWABA debut, BOGDAN BÎRSĂNESCU debut, KEITO SHIMOMURA, YURIA SOETA debut, MAYU TAKAHASHI, MAYURA TAKASE, IGUACEL SANCHEZ

——————————

Miercuri, 6 noiembrie, ora 17 - Muzeul de Artă

BIJUTERII MUZICALE DIN CREAȚIA ROMÂNEASCĂ

În colaborare cu Universitatea „Ovidius” - Facultatea de Arte

——————————

Soliști - ANDREEA BRATU, CARMEN ANGHELOIU, MIRELA VOICU, ADRIAN ROȘU, ILIANA VELESCU

În program lucrări din creația compozitorilor - D. Bălan, D. Gheciu, D. Rotaru, D. Cojocaru, T. Ciortea, P. Constantinescu, M. Jora, C.M. Cârneci, S. Drăgoi

Prezintă - MARIANA FRĂȚILĂ

Intrarea liberă.

——————————

Vineri, 8 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

CONCERT SIMFONIC

——————————

Dirijor - ANTOINE MARGUIER Elveția

Solist - ALESSANDRO TAVERNA Italia

În program

H. Berlioz - Uvertura „Carnavalul roman”

A. Shor - „Travel Notebook” pentru pian și orchestră

A. Dvorak - Simfonia nr.8 în Sol major, op.88

Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

——————————

Sâmbătă, 9 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

A WHOLE NEW WORLD

——————————

Soliști - AIDA PASCU București, SMARANDA DRĂGHICI, DANIELA VLĂDESCU, DORU IFTENE, RĂZVAN SĂRARU

Conducerea muzicală - LUCIAN VLĂDESCU

Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

——————————

Duminică, 10 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

CRĂIASA ZĂPEZII - E. Grieg/J. Sibelius

——————————

Regia şi coregrafia: HORAŢIU CHERECHEŞ

Scenografia: NATALIA KORNILOVA

Libret: HORAŢIU CHERECHEŞ după povestea lui H. CR. ANDERSON şi colaj muzical J.SIBELIUS, E. GRIEG

Asistent coregrafie: MONICA CHERECHEŞ

Soliști

MAYU TAKAHASHI, IRINA MIHAIU, ADRIAN MIHAIU, STEWARD DOUGLAS, MAYURA TAKASE, DAIA KASHIWABA, KEITO SHIIMOMURA, RYAN ROWN, CĂTĂLINA ILIESCU, BOGDAN BÎRSĂNESCU, MIZUKI KUBOTA, YURIA SOETA

——————————

Sâmbătă, 16 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

BAL MASCAT G. Verdi

——————————

Regia - CARMEN DOBRESCU

Scenografia - HORIA POPESCU

Coregrafia - FĂNICĂ LUPU-LIEȘTI, RODICA RAICU-URETU

Soliști

MADELEINE PASCU București, VASILE CHIȘIU București, RĂZVAN SĂRARU, GEORGETA GRIGORE București, SMARANDA DRĂGHICI, LAURENȚIU SEVERIN, CONSTANTIN ACSINTE, CRISTIAN CARAGEA, ANDREI BĂICAN

Conducerea muzicală - JAN van MAANEN Olanda

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

——————————

Duminică, 17 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

Premieră - VOIEVODUL ȚIGANILOR - J. Strauss

——————————

Regia artistică, Libret, Text proză, Scenografie, Light design - LUCIA CICOARĂ-DRĂGAN

Soliști

DORU IFTENE, LAURA EFTIMIE, LUCIA MIHALACHE, SMARANDA DRĂGHICI, DAIANA GAVRILESCU, CONSTANTIN ACSINTE, MĂDĂLIN BĂLDĂU, MARIUS EFTIMIE, BOGDAN OCHEȘEL, OCTAVIAN MINEA, CRISTIAN CARAGEA, CRISTIAN PARMAC, ȘTEFAN ACSINTE, MARIAN IRIMIA, IULIAN BRATU, MATIAS EFTIMIE, DAVID POPESCU

Conducerea muzicală - GHEORGHE STANCIU

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

——————————

Miercuri, 20 noiembrie, ora 18.30 - Foyer Teatru

INTERMERIDIAN RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

——————————

Soliști

DIANA JIPA vioară, ȘTEFAN DONIGA pian

În program

F. Donceanu - Sonata nr.1 pentru vioară și pian

C.P. Basacopol - Sonata pentru vioară și pian

W. Klepper - Sonatina pentru vioară și pian

R. Georgescu - Interludiu și Toccata din Suita nr.2

R. Vlad - „Prințesa X” pentru vioară solo

U. Vlad - „Sonorități și nu-mă-uita’ pentru vioară și pian

V.R. Baciu - Scherzo pentru vioară și pian

Bilete doar la Agenția Teatrului.

——————————

Vineri, 22 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

COMORI ALE ROMANȚEI

——————————

Soliști

ALINA MAVRODIN VASILIU, DANIELA VLĂDESCU, CRISTINA MUNTEANU, IULIAN BRATU, MĂDĂLIN BĂLDĂU, MIHAELA IONESCU, GABRIELA DOBRE, BOGDAN OCHEȘEL

La pian LUCIAN VLĂDESCU

——————————

Sâmbătă, 23 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

RIGOLETTO G. Verdi

——————————

Regia artistică - EMIL STRUGARU

Scenografia - GRIGORE GORDUZ

Coregrafia - FĂNICĂ LUPU-LIEȘTI

Soliști

IONUȚ PASCU București, MARIE JOSÉE MATAR Liban, DORU IFTENE, CONSTANTIN ACSINTE, LUCIA MIHALACHE, GABRIELA DOBRE, LAURENȚIU SEVERIN, BOGDAN OCHEȘEL, ANDREI BĂICAN, IULIAN BRATU, IONELA DUMA, SILVIA SIMIONESCU, OCTAVIAN MINEA

Conducerea muzicală - GHEORGHE STANCIU

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

——————————

Duminică, 24 noiembrie, ora 18.30 - Sala Teatrului

BĂRBIERUL DIN SEVILLA - G. Rossini

——————————

Regia artistică - ȘTEFAN MUNTEANU

Scenografia - EUGENIA TĂRĂȘESCU JIANU

Soliști

ȘTEFAN IGNAT București, SMARANDA DRĂGHICI, MIHAI IRIMIA Brașov, MIHNEA LAMATIC București, CONSTANTIN ACSINTE, GABRIELA DOBRE, BOGDAN OCHEȘEL

Conducerea muzicală - GHEORGHE STANCIU

Maestru cor - ADRIAN STANACHE

Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului (0241.481.460) și online pe www.tnobconstanta.ro/bilete. Adițional biletele se regăsesc și în rețeaua de magazine partenere Entertix.ro: Carrefour și Cărturești.