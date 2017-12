A 50-a ediţie a Festivalului de la Salonic, boicotată de cineaştii greci

Festivalul Internaţional de Film de la Salonic, care a debutat vineri în acest oraş din nordul Greciei, celebrează, în acest an, cea de-a 50-a aniversare, pe fondul unor polemici cu cineaştii greci, care au decis să boicoteze evenimentul. Un număr de 140 de profesionişti din cinematografia greacă, printre care regizorul Costa Gavras şi cineastul Yorgos Lanthimos, premiat la Cannes, au declarat că vor boicota ediţia din acest an a festivalului, pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de politica Guvernului grec faţă de sectorul cinematografiei. Organizat de Asociaţia Cineaştilor din Grecia, acest protest va priva festivalul de prezenţa majorităţii producţiilor din acest an - 23 de filme, printre care şi ”Dogtooth” de Yargos Lanthimos, laureatul secţiunii Un Certain Regard la Cannes şi ”Paradis în Vest”, regizat de Costa Gavras. Doar nouă cineaşti greci, printre care Theo Angelopoulos, preşedintele juriului internaţional, vor fi prezenţi la Salonic. Lansat în această vară, pentru a face presiuni asupra Ministerului Culturii, boicotul profesioniştilor greci a continuat chiar şi după alegerile anticipate din 4 octombrie, care au adus la putere opoziţia socialistă.

O retrospectivă a filmelor lui Werner Herzog va fi prezentată la festival, iar renumitul regizor va fi prezent la Salonic unde va ţine un seminar. Această ediţie a festivalului pune accentul, de altfel, pe cinematografia din Balcani, avându-l ca invitat-vedetă pe cineastul sârb Goran Paskalevic, cunoscut pentru filmele ”Songe d\'une nuit d\'hiver” şi ”Honeymoons” şi va prezenta multe pelicule din România, Slovacia, Turcia, Albania, Bulgaria şi Croaţia. O secţiune specială va fi consacrată tinerei cinematografii din Filipine, o alta cinematografiei erotice japoneze, iar cântăreaţa Jane Birkin va susţine un concert în timpul festivalului. În cadrul acestui festival vor fi proiectate aproximativ 230 de filme. Din România, lungmetrajul ”Medalia de onoare”, în regia lui Călin Netzer, va avea premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Salonic, fiind selectat, alături de alte 14 titluri, în competiţia oficială a evenimentului, dedicată regizorilor aflaţi la primul sau al doilea film. Organizatorii festivalului acordă, în fiecare an, premiul Alexandru de Aur, recompensat în acest an cu 40.000 de euro şi premiul Alexandru de Argint, recompensat cu 20.000 de euro. A 50-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Salonic are loc în perioada 13-22 noiembrie.