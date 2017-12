A 57-a ediţie a Festivalului de Film

Se află în plină desfăşurare aici, în Germania, la Mannheim, dar şi la Heidelberg, unul dintre cele mai longevive festivaluri de film din lume. Specializat în lansarea tinerilor, „Mannheim - Heidelberg\"-ul este celebru mai ales pentru întîlnirile de lucru între regizori, producători, distribuitori, aflaţi în căutarea fondurilor necesare punerii în lucru a unor proiecte. Stau, pe rînd, faţă în faţă, reprezentanţii acestora, veniţi din toată lumea. Rareori poţi vedea la un festival genul acesta de conlucrare. De fapt, ceea ce se cheamă „Mannheim Meetings 2008\" face parte din festival (6-16 noiembrie) şi se derulează în a doua jumătate a acestuia (între 12 şi 16 ale lunii în curs).

Ieri a fost prima zi, cu o agendă foarte încărcată, cuprinzînd, pe lîngă obişnuitele întîlniri de estimare a coparticipării financiare la un anumit proiect, şi-o „masă rotundă\" pe tema coproducţiilor cu Germania (firească pledoarie „prodomo\"), dar şi o dezbatere cu ţintă specială, un „Focus Finlanda\", de unde s-au putut trage destule învăţăminte legate de organizarea producţiei, fie şi la o ţară prea mare.

Reamintim că România a fost aproape an de an prezentă la aceste consultări. Anul trecut, am relatat despre un proiect al lui Nae Caranfil, dar să nu uităm că şi un film precum mult-apreciatul „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii\" de Cătălin Mitulescu a trecut mai întîi pe aici, înainte de a fi ajuns la Cannes. Vom avea şi acum surprize plăcute, pe care le păstrăm pentru o corespondenţă viitoare. În competiţie (pentru că festivalul are şi această secţiune mondială, destul de cuprinzătoare), am văzut, marţi seară, un film canadian „Borderline\", o poveste despre „sex şi droguri\", dar şi despre relaţia, tot mai sensibilă, dintre părinţi şi copii.