A 60-a ediţie a Premiilor Grammy, fast şi strălucire

Duminică seară, la cea de-a 60-a ediţie a Premiilor Emmy, spectatorii au asistat la o defilare plină de strălucire, staruri de primă mînă şi nou-veniţi înghesuindu-se, deopotrivă, pe covorul roşu. Organizatorii ceremoniei s-au inspirat, pentru decorurile din acest an, din filmul “Gentlemen Prefer Blondes”, în care Marylin Monroe cînta “Diamonds Are a Girl\'s Best Friend”. În aceste condiţii, totul a fost împodobit cu mii de cristale: de la diamante din zahăr pînă la decoraţiunile din sală. Astfel, fiecare candelabru din sala unde s-au decernat premiile a avut 322 de cristale.

La ceremonie au fost premiate cele mai bune seriale şi show-uri de televiziune. Anul acesta, la categoria cea mai bună actriţă, criticii au fost unanimi în aprecieri, alegînd-o pe veterana Glenn Close, pentru rolul interpretat de aceasta în “Damages”. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, serialul “Mad Men”, aflat la primul său sezon, a fost distins cu premiul pentru cea mai bună producţie dramatică. La categoria comedie a fost distins serialul “30 Rock”, pentru al doilea an consecutiv. Rolul interpretat în această satiră a păţaniilor dintr-un post de televiziune i-a adus lui Alec Baldwin primul trofeu Emmy din carieră. La ridicarea premiului, Alec Balwin i-a făcut o reverenţă scenaristului care i-a dat posibilitatea să cîştige acest trofeu. La categoria miniserii, producţia “John Adams”, consacrată vieţii celui de-al doilea preşedinte al Statelor Unite, a fost marea cîştigătoare. “John Adams” a încasat cinci premii, inclusiv pentru cel mai bun actor într-un rol principal, decernat lui Paul Giamatti, interpretul personajului principal.

În ciuda atmosferei pline de fast şi strălucire, duminică seară, prezentatori şi premianţi, deopotrivă, nu au ratat ocazia de a pipera ceremonia cu aluzii la situaţia economică din Statele Unite. Festivităţile au continuat aseară, la New York, cu anunţarea premiilor Emmy pentru ştiri de televiziune.