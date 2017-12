A 62-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, inaugurată cu mult fast

Miercuri seară, cîntăreţul Charles Aznavour şi actriţa Hafsia Herzi au deschis oficial cea de-a 62-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes în timpul unei ceremonii de gală la care au fost prezenţi membrii echipei care a realizat filmul de animaţie “Up”, proiectat la debutul acestui eveniment, ce va polariza atenţia cinefililor în perioada 13 - 24 mai. Cu puţin timp înainte de deschiderea oficială, preşedinta juriului competiţiei oficiale, actriţa franceză Isabelle Huppert, care a purtat o rochie Armani, brodată cu flori de mătase, a adus un omagiu cineaştilor din lumea întreagă. După această declaraţie, cîntăreţul britanic Brian Ferry a interpretat piesa “She”, o piesă al lui Charles Aznavour, după care celebrul cîntăreţ francez a urcat pe scenă, însoţit de Hafsia Herzi, recompensată cu premiul Cesar în 2008, pentru rolul din “La graine et le mulet / Cuşcuş cu chefal“ de Abdellatif Kechiche, şi au oficiat deschiderea festivalului.

Ceremonia de deschidere din marele teatru Lumiere din Palais des Festivals de la Cannes a fost precedată de tradiţionala paradă pe covorul roşu a celebrităţilor, moment îndelung aşteptat de publicul numeros şi de zecile de cameramani şi fotografi prezenţi la eveniment. Isabelle Huppert a venit însoţită de cei opt membri ai juriului competiţiei oficiale, din care mai fac parte actriţele Robin Wright Penn şi Asia Argento şi regizorul James Gray. Actorii francezi Jean Rochefort şi Elsa Zylberstein, vedeta indiană Aishwarya Rai şi scoţianca Tilda Swinton s-au oprit pe covorul roşu pentru a poza şi a saluta publicul, fiind urmaţi de regizoarea Agnes Varda şi de regizorul Claude Lelouch. Ministrul Culturii, Christine Albanel, a declarat că se aşteaptă la mari emoţii din partea participanţilor europeni în timpul acestei ediţii a festivalului, menţionînd în special numele danezului Lars von Trier şi al francezul Alain Resnais. Purtînd un smoking alb şi o cămaşă neagră cu guler în stil Mao, Charles Aznavour, care şi-a împrumutat vocea eroului din filmul de animaţie “Up”, care a deschis festivalul, i-a însoţit pe covorul roşu pe membrii echipei lungmetrajului, producătorul John Lasseter şi regizorii Peter Docter şi Bob Peterson. Publicul prezent la teatrul Lumiere a beneficiat de ochelari speciali pentru a viziona acest film realizat în 3D, prezentat în premieră mondială, în afara competiţiei. Este pentru prima oară cînd un film produs de celebrele studiouri Pixar, cunoscute pentru producţii precum “Finding Nemo / În căutarea lui Nemo” sau “Ratatouille”, este selectat la Festivalul de Film de la Cannes.

O altă premieră care implică şi România o constituie afişul secţiunii Quinzaine des Realisateurs care reprezintă un instantaneu surprins în timpul retrospectivei acestei secţiuni incluse în ediţia din 2008 a programului Festivalului Filmului Francez de la Bucureşti. Dacă afişul competiţiei oficiale a celei de-a 62-a ediţii a Festivalului de la Cannes se inspiră dintr-o fotografie a Monicăi Vitti din filmul “L`avventura / Aventura” semnat de Michelangelo Antonioni, afişul secţiunii Quinzaine des Realisateurs îi prezintă pe cineastul spaniol Albert Serra, descoperit de acest program în 2006 cu filmul “Honor de cavaleria” şi pe actriţa Lolita Chammah, fiica lui Isabelle Huppert, interpretă în lungmetrajele “Mes copains” de Louis Garrel şi “Les Bureaux de Dieu” de Claire Simon. Cei doi sînt prezentaţi din profil, în faţa unei benzi de lumină, graficianul Michel Welfringer realizînd un Q mare care le cuprinde capetele. Cei doi, invitaţi de la Bucureşti au fost, probabil, surprinşi în faţa uşii Sălii Elvira Popescu a Institutului Francez, în timpul unei proiecţii.

România este prezentă, anul acesta, în secţiunea Un Certain Regard, cu “Amintiri din Epoca de Aur”, film-omnibus produs de Cristian Mungiu, care semnează şi scenariul, dar şi regia alături de Ioana Uricaru, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu şi Constantin Popescu şi de lungmetrajul “Poliţist, adjectiv”, de Corneliu Porumboiu. În plus, pelicula româno-franceză “Cendres et Sang / Cenuşă şi sînge”, debutul în regie al actriţei franceze Fanny Ardant, co-produsă de Libra Film, va avea parte de o proiecţie specială în cadrul Selecţiei oficiale. Produs în 2009, filmul spune povestea lui Judith, care se întoarce acasă la zece ani după asasinarea soţului ei, fapt ce va redeschide vechi răni şi o va sili să se confrunte cu propriul trecut. Din distribuţia filmului fac parte şi actorii români Olga Tudorache, Răzvan Vasilescu şi Tudor Aaron Istodor. România este reprezentată şi de producătorul Daniel Mitulescu în programul Producers on the Move. Totodată, pentru al doilea an consecutiv, România va fi prezentă şi în secţiunea Short Film Corner, cu un program iniţiat de producătorul Dan Burlac – “Romanian Short Waves”, în care vor putea fi văzute cele mai recente scurtmetraje româneşti. Nu în ultimul rînd, România este prezentă la Cannes cu filmul “Cea mai fericită fată din lume”, debutul în lungmetraj al regizorului Radu Jude, proiectată într-un program paralel al Agence du Cinema Independant pour sa Diffusion, o asociaţie fondată de regizori de film, cu scopul de a promova difuzarea în cinematografe a peliculelor independente şi de a înlesni întîlnirea dintre autori şi public.