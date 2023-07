A 7-a Ediție a Conferinței Black Sea Cyber Security, la Universitatea Maritimă din Constanța

A șaptea ediție a Conferinței Black Sea Cyber Security, organizată de MARCYSCOE (Centrul de Excelență pentru Securitate Cibernetică Maritimă) în parteneriat cu ESDC (Colegiul European de Securitate și Apărare) se va desfășura în perioada 20-22 iunie 2023, în format hibrid, la Universitatea Maritimă din Constanța, la sediul din str. Mircea cel Bătrân, numărul 104.

Printre invitați se numără Thomas-Durell Young, Cert., Ph.D., Dipl., Institute for Security Governance, Defense Security Cooperation Agency, Naval Postgraduate School, Arnold Dupuy – Naval Postgraduate School, Atlantic Council in Turkey, Virginia Polytechnic Institute and State University, Liliana Musetan - Head of Unit at Council of the European Union, Sean Plankey, Former National Security Council (NSC) Director for Maritime and Pacific Cybersecurity Policy - White House, Director of Cyber Missions at DataRobot, CSFI Advisory Director și Nicholas Andersen, CSFI Advisory Director, Principal Deputy Assistant Secretary Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response at U.S. Department of Energy (DOE), Former Federal Cybersecurity Lead and Senior Cybersecurity Advisor for the Executive Office of the President, The White House.

Specialiștii, cu o vastă experiență în industria maritimă și în domeniul securității cibernetice, vor aborda subiecte din sfera tehnologiilor de viitor, a amenințărilor hibride în domeniul securității cibernetice și a vulnerabilităților potențiale, punându-se un accent deosebit pe considerentele etice și pe dezvoltarea siguranței cibernetice.

MARCYSCOE colaborează cu parteneri din industrie, agenții guvernamentale și alte organizații profesionale pentru promovarea culturii de securitate cibernetică și a schimbului de bune practici în industria maritimă.

Înscrierile se fac accesând link-ul

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qd-mhqTgpHd03NG4xuu5siQh2_4pbpVeJ#/registration