A ajuns Băsescu președinte cu ajutorul „Binomului“?

16:43:31 / 19 Aprilie 2017

Tantalai si PROSTI

Am citit articolul si incep sa-mi fac griji foarte mari de cum TOTI NAIVII( prostii) tot comenteaza un avorton precum basescu traian, un schizofrenic dupa 2 ani de cand nu mai e presedinte jucator , decat CARPA DE STERS GHETELE JUCATORILOR , tot mereu este bagat in seama ,. Nu va este clar ca acest MARSAV TRADATOR care in 2o10 a lasa ambasadorului GHITENSTAIN la Woasinton suma, micuta suma de 14 miliarde la EURO ca sa fie AGREAT IN FUNCTIE INDIFERENT DE CE AR FACE SAU ZICE ????? Sau mai bine sa spuna PITICUL CURULUI - boc emil de ce nu s-a opus cand basescu a taiat pensiile, salariile, sporurile si alte venituri doar BUGETARILOR ROMANI si nu la MULTINATIONALE si la VRAASMASIII CONDUCATORI DIN CLICA HOTILOR< CORUPTILOR,MAFIOTILOR si DERBEDEILOR DIN P.D. L. ??????? Constat cu surprindere ca dupa atata amar de vreme inca mai sunt TEMBELI, IPOCRITI, DEGRADATI MINTALI si MAFIOTI CARE il crede pe acest DIVERSIONIST SPION SI RECHIN de MARE- numit basescu pompei marinaru- tot mai este crezut in minciunile si diversiunile lui ca dor, dor va scapa de puscarie,.! Sa fie clar pentrun toata lumea ca acest MANCATOR DE OAMENI VII, CALAU si CRUD DICTATOR OCCIDENTAL a CONSTRUIT - BINOMUL SI TRINOMUL, a NUMIT IN CONDUCEREA SERVICIILOR< PROCURATURII< JUSTITIEI SI IN INSTITUTIILE MANUITOARE DE VALORI ( bani )cei mai NELEGIUITI TRADATORI din ZOAIA SOCIETATII PE CARE PRIN = SANTAJ= II OBLIGA SA FACA CE _DICTA - acest sclerozat mintal,.Va reamintesc doar cativa derbedei ANTIROMANI precum; monica macovei, liceanu, plesu, ungureanu, coldea , maior, stolojan, videanu, morar, stanciu, kovesi, .papici. zegrean , udrea care in puscarie a invatat cum sa se cace intr-un WC turcesc, ,boc, si multi altii pe care ii am insemnati pe un ciet de 80 de file de matematica, asa de multi sunt cei care au beneficiat de PRIVILEGIILE LUI SCARAOSKI si a INFOMETET< SARACIT si JEFUIT BIETUL POPOR ROMAN RAMAS FARA NICI O aparare dupa lovitura militara de stat din 1989,. Acest LUCIFER DIVERSIONIST FACE AZI TOTUL prin LACHEUL -ANDRONIC- crezand ca va scapa de temnita., Dar nu mai are scapare,. NENOROCITUL A MASLUIT IMPREUNA CU AMBASADA AMERICANA TOATE SCRUTINILE DE VOTURI DIN :2004, 2009 si la referendum din 2012 pentru care a platit cele 14 miliarde de euro americanilor si acesti PAGANI OCCIDENTALI ii joaca in struna si inca il sustine ca pe codruta,., Toti cei care doresc sa arate ceva concret ce a facut pentru POPOR si TARA acest SIMULACRU DE ANIMAL SALBATEC DEGHIZAT IN OM , sa o faca si sa scrie sa stim si noi cei care pentru o bucata de paine nea fugarit din tara, a inchis si desfiintat 75 de spitale , a inchis si desfiintat 3.850 de institutii de invatamant, a distrus intreaga economie si a privatizat ( facut cadou tarilor occidentale ) bogatiile solului si subsolului ,tot ce misca pe ape si in aer,. Daca doriti aveti ocazia sa ma criticati dar sa aratati si adevarul,,. Pentru mine DURU si CU CURU sant PERSONALITATI ABSTRACTE, FIGURI DE STIL EMBLEMATIC BASISTEc care are un internet si scrie ca tembelii diverse comentarii. Nu va ajunge bai incornuratilor ca mai bine de 10 ani acest MARLA A DEZBINAT TARA SI POPORU,.,. Sa stiti ca si eu stiu sa folosesc cuvinte TAIOASE,PORCOASE, dar deocamdata ma abtin nenorocitilor,.