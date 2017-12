A ajuns în port pe o navă, fără a avea acte

În timpul unui control minuţios efectuat la bordul navei Dognay, sub pavilion Turcia,care a sosit, miercuri, în dana 116 din Portul Agigea Sud, poliţiştii de frontieră au depistat, în zona punţii de comandă, o persoană care nu a fost recunoscută de ceilalţi marinari ai vasului. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că Salim Kara, de 53 ani, de certăţenie turcă, se afla ilegal la bordul navei, doar cu un paşaport şi fără a avea viza pentru România. Întrebat de oamenii legii, comandantul a declarat că nu ştie cum a urcat bărbatul la bordul navei, dar aflase că acesta se afla pe vas. Comandantul riscă să fie sancţionat cu o amendă de la 3.000 la 15.000 lei pentru faptul că nu a declarat autorităţilor portuare constănţene faptul că la bordul navei se află o persoană care nu face parte din echipaj. Vasul, care este încărcat cu concentrat de zinc-plumb, are la bord 14 membri de echipaj. Poliţiştii spun că cetăţeanul turc va rămîne la bordul navei în perioada staţionării acesteia în port şi are interdicţia de a coborî la cheu. Vasul este supravegheat în permanenţă de poliţiştii de frontieră.