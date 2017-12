A ajuns să se înjure pe sine însuşi

Radu Berceanu a declarat, la Realitatea, că săptămâna trecută şi-a \"rupt\" maşina personală în două pe Transfăgărăşan şi că l-ar fi înjurat pe ministrul Transporturilor dacă nu era chiar el deţinătorul postului. Întrebat dacă ar veni ca turist în România, ştiind că drumurile sunt proaste, Berceanu a declarat: \"Eu am fost, „foarte ca turist”, într-o bluză, în maşina mea personală, săptămâna trecută, pe Transfăgărăşan. Şi mi-am rupt maşina în două. Şi discutam cu soţia că, dacă n-aş fi fost eu ministrul transporturilor, l-aş fi înjurat pe ministrul transporturilor tot Transfăgărăşanul, de pe o parte până pe cealaltă\". Ministrul a povestit că a vorbit şi cu oamenii pe care i-a întâlnit pe traseul său despre starea proastă a drumurilor. \"M-am dat jos şi am vorbit cu foarte multă lume. Şi lumea îmi spunea “domnu’ ministru, dacă şi dumneavoastră sunteţi pe aici, nu v-aţi rupt maşina?”. “Ba da”. (...) Alţii m-au întrebat “domnu’ ministru, de ce nu se repară gropile?”\", a arătat el, adăugând că totul se rezumă la \"o problemă de bani\". \"Noi am avut o sumă pentru întreţinere pe care am împărţit-o în locurile care sunt cele mai dureroase şi care sunt şi cu foarte mult trafic. Or, Transfăgărăşanul e un drum care e folosit cinci luni pe an. E adevărat, e foarte turistic, foarte frumos şi care ar fi fost foarte bine să fie într-o stare bună\", a mai declarat ministrul. Mai comentăm?