A ameninţat că aruncă blocul în aer

O zi liniştită de duminică într-un bloc situat pe strada Constantin Brâncoveanu, din municipiul Constanţa, s-a transformat într-un coşmar, din cauza unui bărbat care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Duminică seară, în jurul orei 19.00, un apel la 112 anunţa că geamurile unui imobil au fost sparte de un locatar care a scos butelia pe casa scării, a dat drumul la gaze şi ameninţă că aruncă blocul în aer. Vecinii au încercat să îl potolească pe scandalagiul furios, însă fără rezultat. Mai mult, enervat că mama sa încearcă să intervină, individul a pus un cuţit la gâtul femeii şi a forţat-o să intre în casă. Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” şi un echipaj din cadrul Secţiei 3 Poliţie s-au deplasat la locul indicat. Militarii nu au mai intervenit, deoarece gazul se dispersase şi nu mai exista niciun pericol. Poliţiştii au încercat să discute cu individul, însă acesta nu le-a permis accesul în casă. Vecinii spun că Sorin Frunză, de 32 de ani, nu se află la primul scandal de acest gen şi că frecvent îşi bate mama. “Eu am mers să duc gunoiul cu cinci minute înainte ca incidentul să aibă loc. Dacă întârziam puţin, mă omora, că îmi cădeau geamurile în cap. Când am ajuns în casă, am auzit bubuituri şi chiar mă întrebam cine s-a apucat de reparaţii la ora asta. Apoi am auzit scandalul. Ei trăiesc din pensia bătrânei, pentru că el nu munceşte. Se mai duce uneori în Italia, la fraţii lui, dar se întoarce, nu stă acolo. Probabil că acum i-a cerut bani de băutură, femeia nu i-a dat şi s-a enervat… Doamne fereşte să nu o omoare într-o zi! Au mai fost scandaluri, însă ca cel de acum nu a făcut. S-a speriat toată lumea, i-a pus mamei lui cuţitul la gât”, a declarat o vecină. Poliţiştii au stabilit că bărbatul se afla în stare avansată de ebrietate, iar în urma audierilor, în cursul zilei de ieri, pe numele lui Sorin Frunză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Acesta riscă o pedeapsă de la unu la cinci ani de închisoare.