A băgat bani într-un salon de înfrumuseţare pe care nu îl poate folosi

O constănţeancă a avut neplăcuta surpriză să constate că a investit bani într-o afacere moartă. Daniela Ion, din Topraisar, a închiriat, pe 1 octombrie, un salon de înfrumuseţare de la Cristina Stoianov. „Salonul era folosit, pînă la acea dată, de fiica proprietarei, Ileana Stoianov. Am discutat cu ea şi mi-a spus că ea urmează să se căsătorească şi că va pleca din ţară pentru cinci ani”, povesteşte Daniela Ion. Pentru că voia să îşi dezvolte o afacere pe termen lung, a încheiat contractul de închiriere pe o perioadă de trei ani. De asemenea, i-a plătit proprietarei şi un avans de 2.800 lei, reprezentînd contravaloarea chiriei pentru perioada 1 octombrie 2009 - 15 martie 2010. Pe 12 octombrie, salonul ar fi trebuit deschis. „Am făcut rost de toate actele şi autorizaţiile necesare şi am început şi să renovez spaţiul. Am cheltuit, în total 12.000 de lei. Luni dimineaţă, pe 12 octombrie, cînd am venit, am văzut numai păr pe jos. Mi-au spus nişte persoane care locuiesc în apropiere că au văzut-o pe fosta proprietară lucrînd în salon în weekend, respectiv pe 10 şi pe 11 octombrie”, a declarat Daniela Ion. Femeia spune că a încercat să discute cu cea care a folosit salonul înaintea ei, dar că nu a găsit înţelegere. Deşi îi promitea mereu că nu va mai intra, de fiecare dată cînd încerca să îşi deschidă oficial afacerea, fosta proprietară îşi făcea apariţia, însoţită de vechile cliente.

A depus plîngere la poliţie

„Din discuţiile pe care le-am surprins între ea şi cliente am înţeles că nu a mai putut pleca din ţară pentru că are nişte datorii la Fisc şi au întors-o de la aeroport. Cred că acum lucrează ca să îşi poată plăti mai repede datoriile. Dar eu ce ar trebui să fac în tot acest timp? Am plătit banii pe chirie şi nu pot să îmi deschid afacerea. Le-a spus clientelor ei că ea lucrează în continuare acolo şi că pe mine mă ţine să învăţ meserie. Eu lucrez de 12 ani, ce mă poate învăţa ea?”, se plînge Daniela Ion. Ea a adăugat că nu poate deschide oficial salonul pentru că, în faţa legii, ea este răspunzătoare pentru tot ce se întîmplă acolo: „Dacă eu închid la terminarea programului, iar ea vine după aceea cu clientele ei şi îl redeschide, eu pot fi amendată pentru că nu respect programul de funcţionare. În plus, ea nu mai are instrumentar şi îl folosea pe al meu. Ca să nu mai vorbesc că nu mai are nici casă de marcat”. Femeia a depus plîngere la poliţie şi aşteaptă acum să i se facă dreptate. De cealaltă parte, Ileana Stoianov a declarat că nu a intrat în salon decît de două ori şi atunci numai cu voia actualei proprietare. Mai mult, ea susţine că i-a spus Danielei Ion încă de la început că va mai avea nevoie de salon şi că s-a oferit să-i scadă din chirie pentru accesul în salon.