A băgat în spital două femei

Pericolul ne pândeşte la orice pas în trafic! Şi asta pentru că tot mai mulţi şoferi aleg să ignore legislaţia rutieră, să o încalce grav, fără să se gândească preţ de o clipă la posibilele consecinţe ale deciziilor lor. Inconştienţa unora provoacă tragedii în care pier oameni nevinovaţi. Deşi accidente dramatice sunt prezentate aproape zilnic de mass-media, cu toate că poliţiştii organizează razii şi derulează campanii de conştientizare, unii şoferi nu învaţă absolut nimic… Şi ajung să repete greşelile altora. Zilele trecute am prezentat în paginile ziarului nostru un cumplit accident rutier petrecut duminică după-amiază, în care şase oameni, printre care trei copii, au murit după ce un autoturism scăpat de sub control s-a prăbuşit într-un canal, lângă oraşul Cernavodă. Şoferul avea, la momentul producerii tragediei rutiere, o alcoolemie de 1,65 grame la mie alcool pur în sânge. Luni seară, un alt şofer aflat sub influenţa alcoolului a provocat un accident rutier ce ar fi putut avea urmări tragice. Totul s-a întâmplat în jurul orei 19.00, pe Drumul Naţional 38 (Constanţa - Negru Vodă). Potrivit anchetatorilor, Dumitru Dicu, de 44 de ani, din Comana, a condus un autoturism marca Daewoo Tico, cu numărul de înmatriculare CT 14 XWH, dinspre Comana către Negru Vodă. La un moment dat, într-o curbă la stânga, spun poliţiştii, din cauza neadaptării vitezei, bărbatul a pierdut controlul direcţiei şi a părăsit carosabilul, după care s-a răsturnat.

ALCOOLEMIE DE 0,89 MG/L Martorii accidentului au sunat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. Spre locul coliziunii a plecat şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”, pentru că ocupanţii maşinii rămăseseră blocaţi între fiarele contorsionate. Trei ambulanţe au sosit în scurt timp la locul accidentului. Cadrele medicale au reuşit să scoată cele trei victime din autoturism, până la sosirea pompierilor. “La locul accidentului au fost găsite trei victime. Persoanele prezentau leziuni traumatice minore. Una singură avea o fractură de femur”, a declarat medicul Ilias Bercant, din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa. Victimele, Dumitru Dicu, Viorica Roşu, de 39 de ani, şi Ioana Dicu, de 47 de ani, din Comana, au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde au primit îngrijiri medicale. La unitatea sanitară au ajuns şi poliţiştii de la Rutieră, care l-au testat pe protagonistul accidentului cu aparatul Drager. Oamenii legii au stabilit că Dumitru Dicu avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.