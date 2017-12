A bătut un elev până l-a lăsat surd şi a primit doar amendă

Decizie surprinzătoare a Judecătoriei Medgidia în cazul fostului profesor de sport al Şcolii nr. 5 Medgidia, Vasile Geamă, de 67 de ani, care a bătut un elev până l-a lăsat fără auz. Judecătorii l-au condamnat pe Geamă doar la plata unei amenzi penale de 3.000 de lei, după ce l-au judecat pentru loviri şi alte violenţe. Prin aceeaşi sentinţă, Geamă este obligat să plătească împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, despăgubiri materiale de 120 de lei şi 20.000 lei daune morale elevului de 12 ani, nenorocit pe viaţă. Sentinţa i-a nemulţumit pe părinţii copilului care au declarat recurs. Curios este că hotărârea a fost contestată şi de profesorul Vasile Geamă, dar şi de ISJ Constanţa. Tribunalul Constanţa a judecat recursul, iar magistraţii urmează să se pronunţe pe 21 iunie. „Sentinţa este strigătoare la cer, dar nu mai am ce face, sper doar ca judecătorii de la Tribunalul Constanţa să fie mai înţelepţi şi să facă dreptate. Eu am suferit mai multe accidente vasculare, m-am îmbolnăvit şi de diabet din cauza situaţiei provocate de profesor, aşa că de două luni stau numai în pat şi nu mai pot munci. Nu mai pot să merg, abia vorbesc, soţia face toată treaba. Copilul încă mai are coşmaruri noaptea, se trezeşte şi se ascunde sub masă, şi strigă: „nu mai da că mă omori !”, a declarat ieri, Marian Ghiţă, tatăl elevului rămas fără auz din cauza bătăii încasate de la profesorul de sport.

Potrivit rechizitoriului, pe 14 aprilie 2008, în timpul orei de sport, o joacă copilărească a stârnit furia profesorului Vasile Geamă care s-a repezit la elevul Mihai Cristian Ghiţă şi l-a luat la bătaie. Copilul de 12 ani a fost lovit de profesor cu palmele, peste urechi, fiind proiectat cu capul de spalierii aflaţi pe peretele sălii de sport. Deşi Cristian Mihai Ghiţă era întins pe podea, profesorul a continuat să îl lovească, apucându-l de gât şi tragându-l de păr cu furie. Colegii băiatului au asistat îngroziţi la scena violentă. Vasile Geamă le-a cerut elevilor să facă un exerciţiu de alergare, însă copilului bătut i s-a făcut rău, aşa că profesorul a încheiat ora de sport înainte să sune clopoţelul. Ajuns acasă, băiatul le-a povestit părinţilor cele întâmplate abia după ce mama lui a observat că este speriat şi nu se simte prea bine. Revoltaţi de cele auzite, părinţii au făcut demersurile legale împotriva profesorului Vasile Geamă. Copilul a fost transportat a doua zi la spital, întrucât starea lui de sănătate se înrăutăţea. Medicul ORL-ist a stabilit că băiatul are o problemă la nervul acustic de la urechea stângă, motiv pentru care îşi pierdea echilibrul. Un medic legist a stabilit diagnosticul hipoacuzie neurosenzorială uşoară bilateral şi sindrom vestibular periferic. La scurt timp, copilul a acuzat dureri de urechi, plângându-se că nu mai aude, însă niciun medic care l-a examinat nu a vrut să spună clar că băiatul şi-a pierdut auzul ca urmare a bătăii încasate. Părinţii lui Cristian Mihai Ghiţă au fost nevoiţi să-i cumpere fiului lor un aparat auditiv, fără de care acesta nu ar putea duce o viaţă normală.