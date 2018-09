A caricaturizat-o pe Serena Williams după scandalul de la US Open! Ce a păţit

După scandalul din finala de la US Open, Mark Knight a realizat o caricatură în care surprinde toate momentele tensionate din timpul meciului Serena Williams - Naomi Osaka.Tabloidul The Herald Sun, cu sediul la Melbourne, a publicat caricatura semnată de Mark Knight în care o înfăţişează pe Serena Williams distrugând racheta pe teren în finala de la US Open, pierdută în faţa jucătoarei Naomi Osaka, potrivit telekomsport.ro.

Fanii Serenei Williams au considerat desenul drept unul rasist şi au început un atac online asupra lui Mark Knight. În urma criticilor venite din partea susţinătorilor americancei, artistul şi-a închis toate conturile de pe reţelele de socializare, după ce a fost ameninţat chiar şi cu moartea.

The Sun, care este deţinut de subsidiara News Corp. a lui Rupert Murdoch, i-a luat apărarea lui Knight într-un editorial, spunând că"lumea a înnebunit oficial"cu corectitudinea politică.

Editorul Damon Johnson i-a luat de asemenea apărarea lui Knight într-un mesaj pe Twitter, precizând că desenul"nu este nici rasist nici sexist", ci"râde de un comportament necorespunzător pentru o legendă a tenisului. Mark are sprijinul nostru al tuturor". "Sunt supărat că oamenii se simt jigniţi, dar nu voi scoate caricatura", a spus Knight, potrivit The Guardian."Nu pot să-mi retrag caricatura. Cred că oamenii au interpretat greşit. Poate există percepţii diferite cu privire la caricatură în Australia şi America... Este o caricatură bazată pe starea ei din acea zi şi doar atât".

Dar criticii lui Knight, printre care fiica lui Martin Luther King, Bernice King, spun că apărarea ziarului faţă de Knight este"deranjantă"şi"fără a ţine seama de contextul istoric dureros al unor astfel de imagini şi de modul în care acestea pot alimenta astăzi prejudecăţi şi rasism", a spus ea.

Preşedintele executiv al News Corp. Australia, Michael Miller, a afirmat că criticile aduse lui Knight"arată că lumea a devenit prea corectă politic". "Felicitări pentru că ai redus-o pe una dintre cele mai mari sportive în viaţă la câteva fraze rasiste şi sexiste şi pentru că ai transformat o altă mare sportivă într-un accesoriu fără chip", a comentat şi scriitoarea J.K. Rowling.

Knight a replicat subliniind că a desenat în egală măsură un portret puţin măgulitor al unui jucător de tenis australian, Nick Kyrgios, care "s-a comportat necorespunzător"."Desenul este despre cum s-a comportat în acea zi", se apără artistul. "Am desenat-o aşa cum este, ca o femeie afro-americană, este puternic construită, poartă costume scandaloase, este interesant să o desenez. Nu aduceţi genul în discuţie, este o chestiune de comportament", este justificarea autorului pe site-ul ziarului heraldsun.com.au.