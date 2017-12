A câştigat premiul I la Olimpiada de Limba Rusă

DULCE-I GRAIUL...

Este din judeţul Tulcea, învaţă la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa şi a câştigat numeroase premii la Olimpiada Naţională de Limba Rusă. Este vorba despre Alexandra Pavel, elevă în clasa a X-a A, profilul matematică - informatică intensiv din CNMB. „Eu sunt din localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea. Am ales să urmez un liceu în Constanţa pentru că aici am mai multe şanse decât în Tulcea şi pentru că învăţământul, din punctul de vedere calitativ, este mai bun aici”, spune Alexandra, a cărei medie de admitere a fost de 9,86. La olimpiadele de limba rusă participă din clasa a VII-a, la fiecare ediţie întorcându-se acasă cu un premiu. „Eu sunt lipoveancă şi în familia mea s-a vorbit mereu rusa, mai exact un dialect mai vechi al acestei limbi. Am început să studiez rusa în clasa a II-a”, îşi aminteşte adolescenta. Deşi era mai familiarizată cu limba rusă decât ceilalţi colegi, nu i-a fost foarte uşor să stăpânească această disciplină. „La şcoală am învăţat rusa literară, care este diferită faţă de cea pe care o vorbeam eu acasă”, explică Alexandra. La prima participare la olimpiadă, în clasa a VII-a, ea a câştigat premiul III la faza naţională a competiţiei. În clasa a VIII s-a întors acasă cu premiul II, iar în clasa a IX-a, cu premiul I.

PREMIU NASA

Cu toate că are o înclinaţie pentru materiile umane, Alexandra nu se descurcă rău nici la celelalte materii. Singura disciplină care îi pune mici probleme este matematica. De asemenea, ea a făcut parte din echipa care a câştigat premiul I la competiţia organizată anul trecut de NASA Ames, precum şi din echipa care s-a calificat la faza naţională a concursului organizat de NASA Houston. „Este unul dintre elevii cu rezultate bune. Provine din mediul rural şi a reuşit să intre cu medie foarte bună în una dintre cele mai bune clase ale instituţiei noastre de învăţământ”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Pentru acest an şcolar, Alexandra plănuieşte să participe la cât mai multe proiecte şi să se implice în cât mai multe activităţi. „Aş vrea să continui să mă implic în cât mai multe proiecte extraşcolare. Anul acesta aş vrea să fac şi o serie de proiecte ecologice, pe lângă cele de fizică”, a declarat Alexandra. Cea mai mare dorinţă a ei este, însă, participarea la Olimpiada Internaţională de Limba Rusă, care se organizează o dată la trei ani. Ultima ediţie a fost în anul şcolar 2007-2009, la care tânăra nu a putut participa pentru că nu a reuşit să se califice. „Acum nu vreau să mai ratez calificarea” declară adolescenta.

FACULTATE LA MOSCOVA

În ceea ce priveşte timpul liber, Alexandrei îi place să asculte muzică şi să cînte, motiv pentru care face parte din corul CNMB. „Ascult cam toate genurile muzicale, dar în special rock. De asemenea, îmi place foarte mult fotografia. Subiectul meu preferat îl reprezintă natura. Şi îmi place foarte mult oraşul noaptea, când sunt aprinse luminile şi firmele diferitelor societăţi”, mai povesteşte tânăra. Alexandru nu ştie încă ce va face după ce va termina liceul. O variantă ar fi să continue studiul limbii ruse la o universitate din Moscova. Însă, pentru că până la absolvirea ciclului liceal mai este, nu este exclus să-şi îndrepte atenţia spre una dintre materiile reale pe care le studiază. „Încă nu ştiu exact ce voi face după liceu. Mi se pare prea devreme să mă gândesc la asta acum”, susţine Alexandra.