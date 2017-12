A căzut de pe scară şi s-a ales cu 11 fracturi!

Un constănţean (Iulian Luchian), de 40 de ani, se poate considera un adevărat norocos. Şi pentru că are „un Dumnezeu al lui”, dar şi pentru că are parte de cei mai buni medici, de o tehnologie avansată. Nu cu mult timp în urmă, bărbatul a căzut de pe o scară, la locul de muncă, alegându-se cu nici mai mult, nici mai puţin decât 11 fracturi. Cu alte cuvinte, şi-a făcut „praf şi pulbere” osul de la nivelul gambei. Medicii ortopezi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa au avut de-a face cu un caz extrem de rar. Aproape că nu le-a venit să creadă când au văzut cu câte fracturi s-a ales Iulian după, aparent, o banală căzătură. Imediat ce a ajuns la spital, bărbatul a şi intrat în sala de operaţie. Dr. Ahmad Dia, medic în cadrul Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie Medicală, a precizat că fractura a fost una extrem de complexă la nivelul gambei (peroneul drept). „Imediat, la internare, i s-au făcut două intervenţii, i s-a aplicat un fixator extern care a avut rolul de a reaşeza fragmentele, provizoriu, până la următoarea intervenţie, dar i s-a efectuat şi o fixare pe peroneu, pentru a stabili lungimea piciorului, astfel încât să nu avem complicaţii după, care să ne împiedice să mergem mai departe cu a treia intervenţie”, a spus dr. Dia Ahmad. Medicul a adăugat că a treia operaţie constă în adunarea fragmentelor cât mai aproape de normal şi fixarea cu o placă ce va permite pacientului să înceapă recuperarea. „Fracturile de acest gen sunt pe termen lung, foarte probabil vor apărea complicaţii în timp, cum ar fi o artroză, astfel încât, din cauza cartilajului distrus, cam în doi-trei ani se impune o altă intervenţie”, a declarat medicul ortoped.

Bărbatului nici acum nu-i vine să creadă cum s-a ales cu atâtea fracturi. „Am pus o scară să încarc o maşină în Port, acolo unde lucrez, şi, dintr-o dată, a fugit scara de sub mine. M-am trezit cu piciorul sub scară. Nu am mai simţit nimic, am crezut că mi-am rupt piciorul de tot”, a povestit Iulian. Acum se simte bine. A avut mare încredere că totul se va termina cu bine, deşi, atunci când medicul i-a arătat câte fracturi are, s-a cam speriat. I-a venit inima la loc când i s-a spus de tehnologia de ultimă oră, dar şi de specialiştii care-l îngrijesc. „Sunt foarte mulţumit de medici, de asistente, de tot ce am primit aici”, a spus bărbatul. Urmează o perioadă lungă de recuperare, dar este optimist că va putea merge aproape ca înainte.