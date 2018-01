A cerut bani ca să pună „pile” la primar, dar a ajuns pe mâna procurorilor

19:19:04 / 19 Ianuarie 2018

SA VEDEM JUSTITIA DIN ROMANIA

Acum 2 ani de zile, un angajat al primariei agigea MANEA DOREL, a savasfit aceeasi fapta , ca si infractorul asta de TOTO. Dupa terminarea procesului penal si judecarea dosarului, MANEA DOREL, a primit o sentinta definitiva si irevocabila de 1 an si 8 luni inchisoare cu executare, executand pedeapsa in penitenciarul poarta alba. DECI 2 FAPTE IDENTICE. Vrem sa vedem JUSTITIA DIN ROMANIA, daca este corecta si aplica acestui inculpat prins in fragrant astazi, ACEEASI PEDEAPSA , la care a fost condamnat in trecut manea dorel. VOM URMARI ACEST CAZ, SI SENTINTA DEFINITIVA