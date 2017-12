„A Christmas Wish“ - Coregrafie pentru suflet şi inimă de la TDC pentru copiii defavorizaţi

O poveste despre viaţă şi suflet, dăruită generos prin mişcare, gest şi inspiraţie, cu un scop nobil şi multă dragoste. Aşa s-ar putea descrie proiectul Asociaţiei Naţionale Cultural-Artistice “Total”, care, în colaborare cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Delfinul”, realizează, în data de 15 decembrie, Spectacolul Caritabil “A Christmas Wish”, susţinut pe scena Teatrului de Stat Constanţa. “An de an, prin Proiectul “Dăruieşte Bucurie”, reuşim să aducem un zâmbet în vieţile şi sufletele copiilor defavorizaţi din oraşul Constanţa. Acest proiect a luat naştere în anul 2013, când am reuşit să integrăm în comunitate 85 de copii din 3 centre de plasament, evenimentele noastre generând un impact pozitiv atât asupra copiilor, cât şi asupra tuturor celor implicaţi.Campania “Dăruieşte Bucurie” a continuat de atunci în fiecare an şi se desfăşoară cu sprijinul instituțiilor de stat de specialitate: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa,Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Delfinul”, Inspectoratul Şcolar Judeţean”, au declarat reprezentanţii Asociaţiei “Total”.

Spectacolul “A Christmas Wish” implică peste 100 dintre cei mai buni dansatori ai centrului de dans Total Dance Center (TDC), ce evoluează într-un spectacol complex, care îmbină artele spectacolului, dans şi teatru, într-o poveste emoţionantă despre viaţă, suflet şi exemple demne de urmat. “De data aceasta suntem ajutoarele Moşului şi venim în sprijinul copiilor cu nevoi speciale (deficienţe mintale, neuromotorii, de vedere şi autism). Fondurile provenite din vânzarea biletelor şi din donaţii vor fi dăruite Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Delfinul”,sub formă de materiale didactice speciale, extrem de necesare în dezvoltarea şi pregătirea zilnică a acestora. Prin acest spectacol caritabil, colaborarea noastră cu această instituţie de abia începe, urmând ca în anul 2017 să desfăşurăm o serie de activităţi interactive ce vin în sprijinul dezvoltării acestor copii cu nevoi speciale”, potrivit sursei citate.

“Familia” Total Dance Center nu este la primul eveniment de acest gen. În 2014, timp de o lună, a realizat un maraton de evenimente (cursuri de echitaţie, aikido, dans, concerte, activităţi în aer liber), în cadrul căruia copiii au fost în centrul atenţiei şi s-au bucurat de toată dragostea şi sprijinul Asociaţiei “Total”.“Timp de o lună, din 31 mai şi până pe 30 iunie, împreună cu echipa de voluntari "Dăruieşte Bucurie", am desfăşurat mai multe activităţi educaţionale şi culturale în scopul integrării în societate a 150 de copii provenind din centrele de plasament „Antonio“, „Delfinul“, „Micul Rotterdam“, CPCRU (Aluniş), Ovidiu şi Adăpostul de zi şi de noapte din Constanţa. În anul 2015 am realizat un curs de dans gratuit pentru aceia dintre ei care şi-au manifestat dorinţa de a practica un sport, de a-şi exprima personalitatea prin dans şi de a dezvolta un hobby. Am avut plăcuta surpriză de a descoperi printre aceşti copii nişte adevărate talente şi caractere puternice, pe care le-am dus chiar la nivelul de performanţă, integrându-i în programul nostru de concursuri şi activităţi ale echipei de performanţă a centrului Total Dance”, potrivit aceleiaşi surse.