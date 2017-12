A condus o maşină fără permis şi a primit ... doi ani de închisoare

Curtea de Apel Constanţa a respins, vineri, recursul lui Dragoş Sarchiz Cristea, formulat împotriva condamnării la doi ani de închisoare cu executare pentru infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. El le-a povestit judecătorilor cum a ajuns să fie închis pentru această faptă: „Lucram la o firmă, ca şofer şi, anul trecut, mă aflam la volanul unui autoturism marca Iveco pe una din străzile oraşului Constanţa. La un moment dat, am pierdut controlul volanului, am intrat într-o autoutilitară şi am lovit şi un pieton. Omul nu a murit, dar a ajuns la spital”. Deoarece nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de maşini, Cristea a fost arestat fiind considerat pericol public. În faţa instanţei, tînărul a cerut să i se reducă pedeapsa primită. Nu se ştie însă cum îl va ajuta acest lucru, în condiţiile în care el mai are un dosar penal pentru evadare. Reamintim că bărbatul de 29 de ani, din Mangalia, era închis în Penitenciarul Poarta Albă, însă, pentru că nu era considerat un deţinut periculos, conducerea închisorii a hotărît că poate executa pedeapsa în regim semideschis, situaţie care nu implică o supraveghere permanentă. Sarchiz se ocupa cu întreţinerea unui hidrofor, punct de lucru situat în apropierea Biroului Administrativ al penitenciarului. Deţinutul nu a ridicat vreo problemă pînă anul acesta, pe 10 martie, cînd, din motive doar de el ştiute, a evadat de la locul de muncă, lipsa lui fiind observată de gardieni în jurul orei 11.00. La numai şase ore de la dispariţie, deţinutul a fost reţinut în Valu lui Traian, în urma denunţului formulat de prietena sa. Evadarea deţinutului a surprins pe toată lumea pentru că tînărul urma să fie prezentat Comisiei de eliberare condiţionată, peste două luni, şi avea şanse reale să fie pus în libertate. Ajuns în arestul poliţiei, Sarchiz a susţinut că evadarea nu a fost plănuită şi că nu ştie ce a fost în capul lui.