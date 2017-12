A confundat drogurile cu banii...

„Am crezut că borseta care mi-a fost dată să o ţin în mână este plină cu bani, abia când au venit poliţiştii şi au deschis-o, am văzut că aceasta conţine nişte biluţe de cocaină”, a fost declaraţia dată ieri, în faţa Tribunalului Constanţa, de Ion Iacobescu, martor în procesul în care Marius Nomoloşanu, de 30 de ani, din Feteşti, Marius Rafira, de 23 de ani, din Năvodari, şi Virgil Sava, de 40 de ani, din Cernavodă, sunt judecaţi pentru trafic de droguri. Iniţial, Iacobescu a fost cercetat şi el pentru aceeaşi infracţiune, însă procurorii au decis scoaterea lui de sub urmărire penală întrucât din anchetă a reieşit că nu a fost implicat în traficul de droguri. Iacobescu a spus că, în seara de 14 martie 2010, a cumpărat o pizza pentru soţia lui Virgil Sava şi a mers să i-o ducă la pescăria „Saligny”, de pe str. Ştefan cel Mare, unde l-a găsit pe Sava împreună cu Rafira. „În timp ce stăteam de vorbă, a venit un autoturism marca Jaguar, din care au coborât trei persoane, printre care şi Marius Nomoloşanu, care avea în mână o borsetă de mărime medie. Am plecat spre Medgidia cu Rafira, Sava şi Nomoloşanu, cu două maşini, un Mercedes şi un BMW. Imediat după intrarea în localitate, Sava a oprit maşina pe care o conducea (BMW - n.r.) şi s-a urcat în Mercedes, unde erau Nomoloşanu şi Rafira. Nomoloşanu s-a urcat la volanul BMW-ului şi mi-a dat borseta, spunându-mi să o iau eu pentru că sunt mai slab şi fug mai repede. Nu m-am întrebat de ce ar trebui să fug… Am crezut că în borsetă sunt bani cu care să cumpere o maşină. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, ar fi trebuit să fug cu banii“, a declarat Ion Iacobescu. Potrivit actului de inculpare, pe 14 martie anul acesta, după un filaj de o lună, poliţiştii au prins în flagrant un grup de bărbaţi care vindeau jumătate de kg de cocaină. Anchetatorii au efectuat şi opt percheziţii la domiciliile suspecţilor, cu sprijinul poliţiştilor din Cernavodă şi al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanţa. Oamenii legii spun că cele 500 de grame de cocaină erau proporţionate în vederea transportării prin înghiţire de către cărăuşi, iar valoarea pe care traficanţii o cereau pe cocaină era de 32.500 de euro. În timpul flagrantului, Virgil Sava şi Ion Iacobescu au încercat să fugă, motiv pentru care oamenii legii au tras două focuri de armă în plan vertical. Anchetatorii au percheziţionat autoturismul cu care se deplasau suspecţii, în care s-a găsit suma de 8.300 de lei, care a fost confiscată până la finalizarea cercetărilor.