A crescut cererea pentru contabili

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) a constatat o creştere continuă a numărului de membri şi studenţi, ceea ce arată, totodată, o creştere a nevoii pentru profesionişti fianaciari-contabili în contextul economic global actual, potrivit unui comunicat al organizaţiei. Numărul total de membri ai ACCA a ajuns acum la 140.000, o creştere de 6,5% faţă de numărul de membri care existau la data de 31 decembrie 2008, când cifrele arătau 131.500 de membri. Numărul studenţilor a crescut cu 10,4%, de la 366.000, la 404.000. „ACCA a adus o contribuţie importantă la dezbaterile publice pe teme de interes global precum agenda întâlnirii G20 şi în mod special propunerea lor pentru adoptarea unor standarde contabile internaţionale de raportare, Conferinţa de la Copenhaga (COP 15) şi schimbările climaterice, valoarea auditului, reglementările financiare şi accesul la finanţare. Această creştere substanţială vine într-o perioadă de provocări economice, însă arată că profesia financiară reprezintă o carieră atractivă la nivel global. Aptitudinile contabililor sunt mai importante acum ca niciodată pentru a putea restaura încrederea în economia globală, pentru a ajuta afacerile mari sau mici să identifice şi să administreze costurile şi să obţină o creştere susţinută”, a declarat Andreia Manea, Head of ACCA South Eastern Europe.