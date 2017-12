A crescut consumul de vodcă!

Producţia internă de vodcă a crescut cu 20% în primele 5 luni, la 2.864 tone, comparativ cu perioada similară din anul precedent, iar cea de lichioruri a crescut cu 28%, la 27.190 tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). În intervalul ianuarie-mai 2008 au fost produse 2.385 tone de vodcă şi 21.169 tone de lichioruri. În întreg anul 2008, producţia autohtonă de vodcă a fost de 6.779 tone, iar cea de lichioruri, de 56.202 tone. În acest context, importul de vodcă din primele cinci luni ale acestui an a scăzut cu 26,2%, la 530 tone, faţă de cele 719 tone, importate în perioada similară din 2008. În acelaşi timp, exportul de vodcă s-a dublat, de la 135 tone, în primele cinci luni din 2008, la 275 tone, în perioada ianuarie-mai 2009. În tot anul trecut, România a importat 1.905 tone de vodcă şi a exportat 344 tone. În ceea ce priveşte importul de lichioruri, acest segment a scăzut cu 32,5% în primele cinci luni, comparativ cu perioada similară, la 284 tone, în timp ce exportul de lichioruri a crescut la 50 tone, după ce, în perioada similară din 2008, au fost exportate 34 tone. Astfel, consumul intern de vodcă s-a ridicat la 3.119 tone, iar cel de lichioruri la 27.424 tone. De asemenea, potrivit MAPDR, consumul de vodcă pe cap de locuitor a crescut cu 50% în primele cinci luni din acest an, la 0,15 litri, faţă de 0,1 litri/cap locuitor în perioada similară din 2008. În plus, consumul de lichior a crescut cu 30% în perioada ianuarie-mai 2009, la 1,3 litri/cap locuitor.