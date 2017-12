A crescut numărul cazurilor de cancer cauzat de papillomavirus

Numărul cazurilor de cancer asociat cu papillomavirus uman (HPV), în special cu transmitere sexuală, a crescut în SUA ajungând aproape la 39.000 de cazuri pe an în perioada 2008-2012, conform celor mai recente estimări federale, informează agenția France Presse (AFP).

Circa 33.000 de cazuri pe an au fost identificate în perioada 2004-2008, a precizat institutul național de sănătate publică din SUA Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cele mai frecvente tipuri de cancer cauzate de HPV sunt cele ale colului uterin, ale organelor genitale la bărbați și cele de gură și de gât.

Cel mai recent raport dat publicității de CDC în acest an a identificat anual aproape 11.700 de cazuri de cancer uterin și peste 12.600 de cazuri de cancer orofaringian la bărbați.

CDC a subliniat necesitatea de a imuniza tinerii împotriva HPV începând cu vârsta de 11 ani, înainte de debutul activității sexuale care este principalul mod de transmitere a acestui virus.

În 2014, 60 la sută dintre adolescentele din SUA cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani au primit una dintre cele trei doze de vaccin necesare și numai 40 la sută din totalul adolescentelor a primit tratamentul complet. La băieți, rata de vaccinare a fost chiar mai mică, 42 la sută primind o doză și 22 la sută, toate cele trei doze.

Oficialii CDC subliniază că maladia canceroasă de col uterin poate fi prevenită prin screening-ul periodic pentru leziunile precanceroase efectuat femeilor cu vârste cuprinse între 21 și 65 de ani.

În anul 2013, 80,7 la sută dintre femei au raportat că sunt la zi cu examinarea necesară depistării acestei infecții. Rata era mai scăzută în rândul minorităților asiatice, a hispanicilor, a femeilor între 51 și 65 de ani și a celor fără asigurare medicală, mai notează agenția France Presse citând datele CDC.