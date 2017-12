A crescut numărul înmatriculărilor de maşini second hand

Numărul de înmatriculări de autovehicule second hand a crescut cu 66% în primul semestru, la 73.729 unităţi, iar cele de autoturisme noi au crescut cu 5%, la 33.343 de unităţi, potrivit auto.ro, care citează datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Volkswagen este lider pe piaţa auto second hand, cu 17.414 maşini înmatriculate pentru prima dată în România în primul semestru al acestui an, în creştere cu 68% faţă de perioada similară din 2011, fiind urmat de Opel, cu 15.307 unităţi, şi Ford, cu 9.453 unităţi, cele trei mărci însumând peste jumătate din totalul înmatriculărilor. Topul continuă cu Audi, locul patru, cu 4.375 de unităţi, şi BMW, cu 3.893 unităţi. Numărul reînmatriculărilor a scăzut cu 18%, ajungând la 162.687 de unităţi, de la 198.084 de unităţi înregistrate în 2011, conform sursei citate. În luna iunie 2012 s-au înmatriculat pentru prima dată în România 13.177 de maşini, faţă de 4.505 de unităţi înscrise în circulaţie în iunie 2011. În total, în primul semestru din acest an s-au înmatriculat 107.072 maşini noi şi second hand, reprezentând o creştere de 40% comparativ cu anul trecut, când s-au înmatriculat 76.202 maşini. Dacia conduce topul înmatriculărilor de maşini noi, cu peste 8.370 de unităţi, dar în scădere cu 3% faţă de anul trecut, în timp ce Volkswagen a înregistrat 3.783 de unităţi şi Skoda 3.248 de unităţi. Urmează Ford cu 2.563 şi Renault cu 2.374 de maşini, arată datele DRPCIV. (I.H.)