A crescut numărul înmatriculărilor de vehicule noi

Din datele publicate de Direcţia Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a reieşit că numărul înmatriculărilor de vehicule noi a crescut, în februarie, cu 26% faţă de aceeaşi lună a lui 2010, la 4.724 unităţi, iar cel de autoturisme a urcat cu 22%, la 3.238 unităţi. Pe de altă parte, înmatriculările de autoturisme second hand au scăzut în februarie cu 13%, la 9.088 unităţi, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, din cauza creşteri costurilor cu înscrierea în circulaţie. Până în februarie, înmatriculările de autoturisme second hand coborâseră sub pragul de 10.000 de unităţi cel mai devreme în ianuarie 2009, când au fost înscrise în circulaţie mai puţin de 6.000 de unităţi. În decembrie, ultima lună de aplicare a vechilor tarife, înmatriculările de autoturisme second hand au înregistrat cel mai ridicat volum din ultimii doi ani, de 41.075 unităţi. În luna analizată, la DRPCIV au fost înmatriculate 64 de mopede şi motociclete, cu cinci unităţi mai multe faţă de februarie 2010, dar de trei ori mai puţine faţă de ianuarie. În ceea ce priveşte autovehicule de transport de mărfuri, înmatriculările aproape că s-au triplat, la 856 unităţi. Dacia conduce în clasamentul celor mai vândute autoturisme cu 907 unităţi înmatriculate în februarie, cu 70% mai multe faţă de a doua lună a anului trecut. Marca autohtonă a fost urmată în clasament de Skoda şi Volkswagen, cu 382 unităţi (creştere 40%) şi, respectiv, cu 320 unităţi (creştere 1%). Numărul autoturismelor noi înmatriculate anul trecut a scăzut cu 18,5%, la 94.541 unităţi, în timp ce în ianuarie 2011, comparativ cu aceeaşi lună din 2010, a urcat cu 24%, la 2.648 unităţi.