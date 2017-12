A crescut numărul testărilor la care sînt supuşi elevii

Potrivit noii Legi a educaţiei, evaluările copiilor vor începe la finalul grupei pregătitoare pentru şcoală. Rolul acestei prime testări va fi de a realiza un raport de evaluare a competenţelor cognitive, emoţionale şi sociale ale copilului. În clasa I, elevii sînt supuşi primelor evaluări „predictive\", ale căror rezultate nu se trec în catalog. „Pe baza rezultatelor evaluării predictive, se stabileşte nivelul iniţial al cunoştinţelor, deprinderilor/abilităţilor şi atitudinilor pentru fiecare elev, considerat ca nivel de referinţă pentru anul şcolar şi disciplina/modulul de pregătire respectiv\", se arată în textul legii. Acest tip de evaluare se va face la începutul fiecărui an de studii preuniversitare. Pe parcursul anului, elevii sînt evaluaţi „formativ\". Nici aceste rezultate nu se trec în catalog. Ele au funcţie de constatare a progresului pe parcurs al elevilor şi de „sprijinire continuă a acestora prin corectarea greşelilor şi individualizarea activităţii educaţionale. Un alt tip de evaluare este cel „sumativ\", adică testele de la clasă şi examenele naţionale. „Evaluările sumative la nivelul unităţii de învăţămînt se realizează sub coordonarea consiliului de administraţie al acesteia, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei”, mai precizează textul legii. Acest tip de evaluări se fac la finalul claselor a II-a, a VI-a şi a X-a. La nivel naţional, folosind subiecte unice, se realizează testări pentru absolvenţii fiecărui ciclu de studii, adică la clasa a IV-a, a VIII-a şi a XII-a. Testarea din clasa a VIII-a va conta pentru admiterea la liceu şi va înlocui, parţial în anul şcolar 2009-2010 şi complet în anul şcolar următor, tezele cu subiect unic. O noutate este că pe lîngă testarea „sumativă\" din clasa a VIII-a şi media anilor de gimnaziu, liceele pot organiza separat şi examene de admitere, dacă nu au încredere în rezultatele tuturor evaluărilor enunţate pînă în prezent. Ultima evaluare din preuniversitar este bacalaureatul. Acesta a fost modificat, în sensul că probele orale se dau în timpul anului şcolar şi sînt eliminatorii, dar nu mai contează la media finală. În ceea ce priveşte probele scrise, acestea vor fi susţinute la absolvirea clasei a XII-a.