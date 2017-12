A crescut producţia auto mondială

Producţia auto mondială a crescut în primul semestru al anului, conform datelor oferite de companiile de cercetare de piaţă JD Power şi CSM Worldwide. Conform companiei JD Power, în primul semestru al anului, producţia auto a crescut cu 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania concurentă, CSM Worldwide, estimează o creştere chiar mai mare, de 36% pe an, cu o producţie mondială de 34,4 milioane de vehicule (maşini personale şi utilitare) în primele şase luni ale anului.

Aceste tendinţe se înscriu în recentele estimări ale directorului general Renault şi Nissan, Carlos Ghosn, care previziona un nivel record pentru industria auto mondială, începând de anul acesta, cu un total anual al producţiei de 70 de milioane de vehicule, faţă de 57 de milioane în 2009. În primul semestru al anului, producţia a crescut în toate zonele, cu 19,6% pe an în Europa de Vest, 44,3% în China, 15,6% în America de Sud, 40,6% în Japonia şi cu 69,6% în America de Nord. Dacă în SUA, Japonia şi, într-o mai mică măsură, în Europa de Vest, creşterea mare se explică prin comparaţia cu primul trimestru al lui 2009, dezastruos pentru sectorul auto, în schimb, în China şi India este vorba de creştere datorată performanţelor sectorului auto.

Pe continentul european, toţi constructorii speră ca scăderea vânzărilor totale să nu depăşească 9-10% pe an. În SUA, producători auto precum GM şi Chrysler au fost nevoiţi să închidă definitiv unele uzine, pentru a se adapta la o piaţă ce riscă să înregistreze, pe termen lung, vânzări de 10-11 milioane de vehicule pe an, cu mult sub totalul de 16 milioane de vehicule vândute anual în deceniul precedent. În schimb, în China, unde producţia auto a crescut cu 75% pe an în primul trimestru şi cu 10% pe an în al doilea, sau în India, care a înregistrat pentru perioadele similare o creştere a producţiei de 40, respectiv 26% pe an, vânzările de maşini personale şi utilitare înregistrează, în fiecare lună, noi recorduri, ceea ce îi obligă pe producători să construiască noi uzine pentru a satisface cererea mare. În primul semestru al anului, China a produs, aproape numai pentru a răspunde cererii interne, 6,9 milioane de vehicule, cu un milioan de vehicule mai mult decât America de Nord, Canada şi Mexic împreună. Având în vedere tendinţele actuale, această ierarhie nu pare a se inversa, cu atât mai mult cu cât piaţa din China a devenit zona cea mai rentabilă pentru companii auto, precum Nissan.