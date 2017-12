A crescut profitul Google, dar... nemulţumeşte!

Profitul grupului american Google a crescut cu 16% în trimestrul al doilea, de la 2,8 miliarde de dolari anul trecut la 3,23 miliarde de dolari, dar acţiunile au scăzut pe piaţa americană, după anunţarea datelor, întrucât acestea s-au situat sub aşteptările analiştilor. Acţiunile Google au scăzut cu până la 5,7%. La declinul acţiunilor a contribuit şi anunţul Google că va continua să facă investiţii semnificative. Veniturile, mai puţin costurile de achiziţie de trafic, au crescut de la 9,61 miliarde de dolari, în trimestrul al doilea al anului fiscal anterior, la 11,1 miliarde de dolari. Analiştii anticipau venituri de 11,37 miliarde de dolari. „Sunt multe lucruri neplăcute în acest raport”, a comentat Colin Gills, analist la BGC Partners. Costul per clic, preţul plătit pentru publicitatea pe Google, a scăzut cu 6% în intervalul analizat. În primul trimestru al anului, declinul costului per clic s-a situat la numai 4%. „Merge în direcţia greşită. Nu s-a îmbunătăţit, s-a înrăutăţit”, a mai explicat Colin Gills. Trendul de scădere este surprinzător, din cauza aşteptărilor pentru îmbunătăţirea acestui indicator, odată cu introducerea unui nou sistem Google de vânzare de publicitate, care permite derularea de campanii atât pentru PC-uri, cât şi pentru dispozitive mobile.