A crezut că fetiţa vecinilor vrea să se arunce de la geam

Şi-a lăsat fetiţa, în vârstă de şase ani, singură în casă şi a plecat la serviciu dis-de-dimineaţă, fără să se gândească vreo clipă că gestul ei ar fi putut duce la o tragedie. Ieri, în jurul orei 14.45, plictisită de atâtea ore de singurătate şi speriată de liniştea din casă, copila a deschis geamul de la sufrageria locuinţei, situată la etajul III al blocului B2 din Mangalia, şi a început să strige disperată după mama ei. Ţipetele fetiţei au fost auzite de vecinul care locuieşte în apartamentul de dedesubt, la etajul II. Acesta a sunat la 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor, spunând că fetiţa a ieşit cu picioarele pe geam şi vrea să se arunce în gol. În scurt timp, în faţa blocului au ajuns pompierii, ambulanţa şi poliţiştii din Mangalia, desfăşurarea de forţe băgându-i în sperieţi pe locatari, unii dintre ei neştiind ce se petrece. Pompierii au vrut să spargă uşa apartamentului, însă au fost împiedicaţi de o vecină, care le-a spus că părinţii copilei locuiesc cu chirie în acel apartament. „Un poliţist a aflat de la o vecină că mama fetiţei lucrează la un restaurant de pe plajă şi a plecat după ea. A găsit-o imediat, i-a spus ce se întâmplă şi s-au întors amândoi repede la apartament. Femeia a deschis uşa şi şi-a găsit fata plângând în balcon. Nu a fost vorba despre nicio sinucidere, pur şi simplu copilei i s-a făcut dor de mama ei”, a declarat şeful Poliţiei Mangalia, cms. şef Nicolae Pescaru. Anchetatorii au stabilit că părinţii fetei au lăsat-o ieri, pentru prima oară, singură în casă, deoarece au fost nevoiţi să plece la serviciu.

VERIFICĂRI Niciun locatar nu a văzut cum s-au petrecut lucrurile, însă toţi au povestit ceea ce le-a spus vecinul lor care a sunat la 112. „Nici nu am ştiut ce se întâmplă în locuinţă, nu am auzit niciun strigăt. Când am văzut Poliţia, pompierii şi ambulanţa ne-am speriat foarte tare şi, abia când au urcat pe scara noastră, am aflat că vin la vecinii chiriaşi, pentru că fetiţa lor vrea să se omoare. Am înţeles că ieşise la geam, atârna de balcon şi, nu ştiu cum, vecinul de la etajul II a împins-o de picioare şi a băgat-o înapoi în casă”, a spus o vecină de apartament a părinţilor copilei. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, psiholog Roxana Onea, a precizat că asistenţii sociali nu au fost sesizaţi cu privire la incidentul de la Mangalia. „Mâine (n.r. - astăzi) vom face verificări telefonice pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo şi dacă este nevoie să intervenim”, a declarat Roxana Onea.