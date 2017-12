A dat 7.000 de dolari pentru a deveni personaj în romanul scriitoarei Margaret Atwood

Jurnalista şi autoarea canadiană Rebecca Ekler a plătit 7.000 de dolari pentru a deveni personaj în cel mai recent roman al scriitoarei Margaret Atwood, intitulat “The Year of the Flood”. “Margaret Atwood reprezintă motivul pentru care am vrut să scriu şi eu. I-am citit toate romanele”, afirmă Rebecca Ekler. În urmă cu doi ani, tînăra a plătit 7.000 de dolari în cadrul unei licitaţii de caritate, pentru a avea şansa de a figura ca personaj în romanul autoarei sale favorite. Apărut în urmă cu o lumă, “The Year of the Flood” este romanul pe care Rebecca Ekler îl preferă din bibliografia lui Margaret Atwood. “Tot ceea ce mi-a spus legat de personajul meu a fost că nu voi muri”, spune Rebecca Ekler. Cînd a citit cartea, Rebecca şi-a regăsit numele la pagina 30, personajul neavînd nimic în comun cu ea. Deşi personajul Rebecca Ekler dispare, aparent răpit de o sectă religioasă, numele său apare intermitent pe parcursul romanului de 400 de pagini.

Rebecca Ekler nu este prima persoană care a obţinut la licitaţie privilegiul ca un personaj al scriitoarei Margaret Atwood să îi poarte numele. Amanda Payne a plătit şi ea pentru a apărea în romanul “Oryx and Crake”.