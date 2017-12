A dat foc casei părinteşti

O femeie din comuna Pecineaga a anunţat, marţi seara, la numărul de urgenţă 112, că fiul ei, în vîrstă de 38 de ani, i-a dat foc casei. Nina Pepeneaţă susţine că băiatul ei, Costel, după o ceartă cu soţia lui, care a părăsit domiciliul, spunînd că pleacă la părinţi, la Bacău, a plecat şi el de-acasă, în comună, la un pahar. Potrivit spuselor femeii, bărbatul s-a întors acasă după cîteva ore. ”Costel a venit beat acasă şi mi-a cerut 300 de lei pentru a pleca după nevasta lui, la Bacău. Am refuzat să-i dau bani, de fapt, nici nu aveam, aşa că el a tăiat furtunul de la aragaz, i-a dat foc şi a incendiat casa. Am reuşit să fug şi m-am adăpostit într-o anexă. Am avut noroc că nu am ars de vie! Nu este pentru prima dată cînd are ieşiri violente. În urmă cu doi ani m-a bătut de am fost internată aproape două săptămîni în Spitalul Municipal Mangalia”, a povestit, cu lacrimi în ochi, femeia. Costel Pepeneaţă, tată a doi copii minori, este cunoscut în localitate drept o persoană violentă. ”Încă de mic acesta era neascultător şi obraznic, fiind un copil-problemă”, a spus o vecină de-a bărbatului. Pentru stingerea incendiului provocat de fiul răzvrătit a fost necesară intervenţia a două autospeciale din cadrul Staţiei Tuzla, dotate cu apă şi spumă. Cînd militarii au ajuns la adresa indicată, strada Apusului nr. 17, focul cuprinsese deja trei camere şi acoperişul casei. Potrivit spuselor vecinilor, cele două butelii care existau în casă şi ar fi putut exploda provocînd un adevărat dezastru au fost scoase din imobil în timp util, înainte de sosirea pompierilor. Potrivit militarilor, flăcările au distrus, practic, trei camere, cu tot cu bunurile existente şi aprox. 60 de mp din acoperiş. Imobilul a fost distrus în proporţie de 70%. Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz.