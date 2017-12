A dat în judecată serviciul de sănătate, pentru diagnosticare eronată

Un britanic a dat în judecată Serviciul Naţional de Sănătate, pentru că medicii l-au diagnosticat eronat cu cancer în stadiu terminal, deşi bărbatul avea doar un abces la vezica biliară. Philip Collins, în vîrstă de 61 de ani, a renunţat la locul de muncă, şi-a încasat pensia şi şi-a cumpărat o motocicletă, după ce a aflat că mai are doar şase luni de trăit. A descoperit, după un an, că nu avea o tumoră inoperabilă, ci un abces la vezica biliară. Bărbatul şi-a cheltuit toţi banii pe medicamente puternice pentru cancer, acestea distrugîndu-i organismul. Philip Collins cere, acum, despăgubiri pentru că medicamentele puternice l-au transformat într-o epavă. Britanicul avea, în urmă cu doi ani, anemie şi îşi pierduse pofta de mîncare. Medicii au interpretat abcesul de la vezica biliară şi unele probleme ale ficatului drept cancer în stadiu terminal şi i-au spus că mai are şase luni de trăit. Bărbatul a cheltuit 18.000 de lire sterline pe o motocicletă la care visase dintotdeauna. Philip Collins se tratează, în prezent, la spitalul Yeovil. Investigaţia în acest caz va continua.